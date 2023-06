Diesel occasion populairder dan EV in Nederland

De zelfontbrander wint aan populariteit in ons land. Ja, een diesel occasion is populairder dan een gebruikte elektrische auto.

Dames en heren, we roepen het al langer, maar het is nu ook gewoon officieel. De diesel is bezig aan een comeback en is populairder dan de elektrische auto. Uiteraard is er de nodige hoeveelheid context en nuance die onmogelijk in de kop past. Dus maak je geen zorgen, we gaan het toelichten.

Toevallig hadden we afgelopen week een artikel over het feit dat diesel in Europa populairder is de diesel. Dat klopt, maar de context is dat de diesel al jaren afneemt in populariteit, terwijl de elektrische auto juist wint.

Diesel occasion populairder in Nederland

In Nederland is het aandeel diesel enorm klein: 1,1% ongeveer, terwijl elektrisch hier nieuw enorm in trek is (meer dan 30%). Maar waarom hebben we dan zo’n opruiende kop? Nou, dat komt doordat er op de occasionmarkt een bijzondere tendens gaande is. Diesel is namelijk populairder aan het worden, terwijl de interesse in EVs afneemt! Huh? Kan dat wel?

Ja, dat kan. Dat meldt Automotive Online. Diesels zijn volgens hen bezig aan ‘een comeback’. Tegelijkertijd is de waarde van een EV enorm aan het dalen, met die van Tesla als speciale vermelding. Sommige Tesla’s zijn in korte tijd met 20% in prijs gedaald. Nu moeten we eerlijk en genuanceerd zijn: dat komt vooral door de prijsdalingen van Tesla zelf natuurlijk.

Hoe komt dat dan?

Er zijn een heleboel reden voor te bedenken, maar als je een simpel rekensommetje maakt, dan is diesel zo gek nog niet. Zeker niet als je heel erg veel kilometers maakt. Afgelopen week hadden Martijn en Wouter een vergelijk tussen diesel en benzine en. wat bleek: in veel gevallen was diesel even duur als benzine of juist iets goedkoper.

Dat je deze verschillen terugziet in de occasionprijzen is ook logisch. De occasionprijzen zijn een simpele weergave van vraag en aanbod. De nieuwverkoop van diesels is al een paar jaar erg summier, dus er is ook geen aanwas van tweedehands diesels, terwijl men op de occasionmarkt er nu wel oren naar heeft.

Kanttekening

Kleine kanttekening en nuance van onze kant: het komt natuurlijk allemaal door de overheid. Wij Nederlanders kopen nieuw simpelweg wat het goedkoopste is, denk aan bijtelling. Dus een paar jaar lang waren als de Polo Bluemotions, 308 SW BlueHDi’s en Megane 1.5 dieseltjes de schrik van elke handelaar. Niet aan de straatstenen te slijten, natuurlijk. Van veel diesel zijn we ineens naar nauwelijks diesel gegaan, maar de werkelijke vraag van de markt zal er ergens tussenin zitten.

Nu gebeurt hetzelfde met elektrische auto’s. Het was de afgelopen jaren een simpele keuze als je zakelijk een nieuwe auto mocht gaan rijden: elektrisch. Nu schatten wij zo in dat er alsnog heel veel vraag zal zijn naar elektrische occasions (ook in de toekomst), maar dat voornamelijke de schaarste van dieseloccasions parten speelt.

Enfin, lees hier het artikel en check hier de aflevering van het restwaardejournaal!

Meer weten tussen de verschillen tussen diesel en benzine bij occasions, check dan deze video:

