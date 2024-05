Hoofdlijnenakkoord: we hoeven niet meer elektrisch te rijden!

Het nieuwe hoofdlijnenakkoord belooft niet veel goeds voor de elektrische auto.

Er is een regeerakkoord op hoofdlijnen! De kiezer wilde ditmaal iets anders dan de geijkte partijen. Na jarenlang combinaties van VVD en CDA hebben ze nu gekozen voor VVD, het boeren-CDA (oud CDA’ers uit de provincie), het nieuwe CDA (NSC zijn veel oud-CDA’ers) en voor de broodnodige smering en nuance Geert Wilders met zijn poffertjesbakkers. Dit kan alleen maar goed gaan, natuurlijk: in september 2010 wisten CDA en VVD de flirt met PVV niet te weerstaan en dat pakte goed uit.

We zijn dan ook natuurlijk razend benieuwd naar het nieuwe beleid voor de autobezitter. Want die ging het afgelopen jaar gebukt onder ‘draconisch beleid van de woke elite’, als we de internettrollen mogen geloven. Niet dat ze aan de macht waren, maar ja: het is wel zo makkelijk om het te roepen natuurlijk.

Hoofdlijnenakkoord

We gingen eventjes door het document heen spitten en kwamen diverse interessante dingen tegen. Voor de automobilist zijn er nog niet heel erg veel strohalmen om zich aan vast te houden.

Gaat de elektrische rijder een bedreigde diersoort worden? Nee, volgens het regeerakkoord zal het nieuwe kabinet elektrisch rijden blijven stimuleren. Op welke manier wordt niet gezegd, maar dat doen ze door de EV-bestuurder meer te laten betalen. Dit noemen ze ‘eerlijk bijdragen’ en op deze manier willen de overlords de opbrengsten op lange termijn houdbaar te houden.

Andere bijtelling

Dat klinkt een beetje als mijn neefje. Hij heeft nu zijn eigen slaapkamer en hij stimuleert het ‘kamer opruimen’ dan ook. Dat doet hij door achter de playstation te blijven zitten. Zo faciliteert hij het goede doel zonder er iets voor te hoeven doen. Mensen die hun kamer willen opruimen, mogen dat doen als ze er meer voor betalen.

Dan gaan we verder op een serieuze noot. Ook de bijtelling gaat veranderen. Dat is een extra belasting voor mensen die een auto van de zaak hebben. Dat is natuurlijk ongekend en dient keihard belast te worden. Het nieuwe kabinet gaat een nieuwe belastingschijf introduceren en de bijtelling aanpassen. Op welke manier is niet helemaal duidelijk.

Geen subsidies voor EV’s

Alle subsidies voor elektrische auto’s gaan eraan. Het nieuwe kabinet wil dat de kosten voor het autorijden tussen EVangelisten en benzinehoofden eerlijker verdeeld wordt. Het enige dat overblijft is de gewichtscorrectie. Op zich een goede insteek. Elektrische auto’s zijn iets zwaarder, maar dat wat ze zwaarder maakt draagt juist bij aan een schonere lucht. Alle andere EV-subsidies stoppen per 1 januari 2025.

Zero emissio zones

Dan zijn er ook nog de milieuzones. Het nieuwe kabinet wil namelijk dat de komst van de zogenaamde zero-emissionzones worden uitgesteld. Op welke manier men dat wil gaan doen is nog niet helemaal duidelijk. Ze zitten te denken aan ‘landelijke uitzonderingen voor ondernemers’ die dan met hun oude dieselbus alsnog stationair voor jouw raam kunnen parkeren ofzo. Wel is nu al duidelijk dat dit lastig gaat worden, want de invoering van milieuzones in steden is een gemeentelijk besluit en niet landelijk. Dus wil je meer uitstoot in je eigen binnenstad, moet je ook bij de gemeentelijke verkiezingen op poffertjesbakkers gaan stemmen en dan wordt het geregeld voor je!

We noemden het in het vorige artikel, die brandstofaccijnskorting. Die gaat voorlopig eventjes blijven. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze aan het einde van 2024 zou aflopen, maar dat is dus niet het geval. Dat wordt nu tot en met 2025.

Check hier het complete document van het hoofdlijnenakkoord!

Fotocredit: elektrische SUV met 653 pk door @Maurice16 via Autoblog Spots!