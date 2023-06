Aankoopadvies: benzine of diesel?

Twee vergelijkbare occasions met een benzine- of een dieselmotor. Welke moet je hebben?

Diesel staat hier in Nederland al jaren op een laag pitje. Zonde eigenlijk, want de dieselmotor is een prachtige vinding. En het is mede door het Nederlandse belastingklimaat dat de verhoudingen zo gegroeid zijn. In diverse Europese landen worden nog altijd meer dieselauto’s dan elektrische auto’s nieuw verkocht.

Dat betekent niet dat je een diesel meteen moet afschrijven. Een auto op deze brandstof kan wel degelijk interessant zijn.

In deze video vergelijken Wouter en Martijn enkele Marktplaats occasion benzine- en dieselauto’s met elkaar. Is het interessanter om een diesel of om een benzine te kopen? Populaire auto’s als de Volkswagen Polo, BMW 1 Serie, Mercedes C-klasse en de Volvo XC60 worden meegenomen in de vergelijking.