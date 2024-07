Iemand gaat heel veel geld betalen voor deze unieke M5

Dit wordt misschien wel de duurste M5 ooit.

Eerder vandaag schreven we al over de M Performance Parts voor de nieuwe M5, maar dat is niet het enige M5-nieuws van vandaag. De eerste speciale edition van de kersverse M5 is namelijk ook een feit.

Deze special edition draagt de klinkende naam ‘M5 Pebble Beach Concours d’Elegance #1/1′. Na het lezen van deze naam weet je al zo’n beetje alles wat je moet weten over deze auto: hij wordt onthuld op het Pebble Beach Concour’s d’Elegance en er is er maar eentje van.

Tijdens dit prestigieuze evenement beleeft de M5 zijn Amerikaanse debuut. Een loodzware auto met een V8 sluit natuurlijk uitstekend aan op de Amerikaanse behoeften. En dit bijzondere exemplaar is dus de eerste M5 voor de VS.

De auto is uitgevoerd in de kleur Individual Frozen Orange metallic, wat volgens BMW geïnspireerd is op de zonsondergang in Pebble Beach. Het zal je misschien verbazen, maar de zonsondergang is daar oranje. Als je denkt ‘dat is ook een leuk kleurtje voor mijn M5′ heb je pech, want deze kleur is niet meer leverbaar op de M5. Ook niet op de andere BMW’s die in Dingolfing geproduceerd worden, overigens.

De oranje kleur komt ook terug op de velgen. In het interieur is het evenmin een saaie boel. Daar zien we namelijk een combinatie van lichtgrijze met oranje bekleding. Uiteraard mogen diverse Pebble Beach-logo’s niet ontbreken in het interieur van deze M5. Volgens BMW is de auto in totaal voorzien voor 57.000 dollar aan speciale opties.

Wat moet deze auto dan kosten? Dat weten we nog niet, want de M5 Pebble Beach Concours d’Elegance #1/1 wordt geveild. De opbrengst van deze veiling gaat ook nog eens naar het goede doel. Dit soort veilingen zijn meestal een daverend succes, dus dit zou wel eens de duurste M5 ooit kunnen worden.