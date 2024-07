Fisker is dood, lang leve Karma!

Het is einde verhaal voor Fisker, maar Karma is nog springlevend.

Fisker Inc. – niet te verwarren met het eerder failliet gegane Fisker Automotive – was een veelbelovende start-up. De Fisker Ocean was een interessante aanbieding en werd gewoon in Europa gebouwd. Helaas voor Henrik heeft Fisker het weer niet gered.

Toch leeft het oorspronkelijke Fisker nog wel voort, onder de naam Karma. Hier heeft Henrik niks mee te maken, maar zij bouwen nog altijd een doorontwikkeling van de Fisker Karma. Die is zelfs in Nederland te krijgen (via Kroymans), hoewel er momenteel maar één op kenteken staat.

Karma Automotive heeft echter meer plannen dan alleen de Karma tot in lengte van dagen bouwen. Tijdens Monterey Car Week nemen ze namelijk twee nieuwe modellen mee. Eentje daarvan kennen we al: de Kaveya. Dit is een bloedmooie elektrische sportwagen die vorig jaar werd gepresenteerd. Inmiddels heeft de Kaveya ook een productierijp interieur, dus dat krijgen we te zien in Monterey.

De echte primeur is een nog naamloze auto, die Karma omschrijft als een ‘GT-UV’. Volgens hen boren ze daarmee een nieuw segment aan, maar ga er vanuit dat dit gewoon een cross-over met een aflopende daklijn wordt. De auto krijgt sowieso vier zitplaatsen, maar het aantal deuren is nog een verrassing.

Karma deelt ook alvast twee teaserplaatjes van de ‘GT-UV’. Daar worden we nog niet veel wijzer van, maar we zien dezelfde cleane designtaal als bij de Kaveya. En ook deze auto krijgt ‘klapkoplampen’, die achter een paneeltje verborgen zitten.

Wat Karma nu echt verstaat onder een GT-UV zien we 16 augustus, want dan wordt de auto onthuld.