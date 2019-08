Kakelverse G63 AMG verschijnt na krap 1.000 km bij Domeinen

De een zijn dood...

Het zit in het leven soms niet mee. Neem bijvoorbeeld deze vreselijk frisse Mercedes-AMG G63, die op 10 april dit jaar op kenteken is gezet. Inmiddels staat deze monsterlijke SUV bij Domeinen Roerende Zaken, alwaar hij wacht om onder de hamer te gaan en in handen te komen van een figuur dat zich (hopelijk) niet met louche zaken bezighoudt.

De Mercedes-AMG G63, met kenteken XZ-962-H, heeft in de korte tijd dat hij op kenteken staat niet zoveel kilometers kunnen verteren. Volgens de tellerstand is er slechts 969 kilometer mee gereden, een logisch getal, aldus NAP. Wie de gelukkig winnaar van de biedoorlog blijkt, zal dan ook een praktisch nieuwe auto in bezit krijgen. En, waarschijnlijk, voor een zachtere prijs. Volgens de kentekencheck heeft dit exemplaar oorspronkelijk 303.261 euro gekost.

De ruim 2.500 kg wegende G63 AMG wordt voortgestuwd door een vierliter twin-turbo V8, die goed is voor 585 pk en liefst 850 Nm. Schakelen gebeurt middels een negentrapsautomaat. Hij snelt in 4,5 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van maximaal 240km/u.

