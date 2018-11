G-Power doet de allerdikste BMW 7 Serie

Als de stenen echt uit de straat gereden moeten worden.

De BMW M760Li is nu een tijdje op de markt. En hoewel je zou denken dat 610 pk en 800 Nm koppel meer dan voldoende is, denken sommige M760Li-rijders daar ongetwijfeld anders over. Veel vermogen gaat immers wennen en voor je het weet snak je naar het volgende niveau.

Bij pro’s zoals G-Power kun je met een gerust hart de auto onder handen laten nemen. De M760Li-rijder kan in dat opzicht binnenkort bij de Duitse tuner op bezoek, want G-Power heeft een pakketje voor de dikste BMW 7 Serie in ontwikkeling. Met Performance Software V1 stijgt het vermogen van 610 naar 700 pk. Het koppel gaat van 800 Nm naar 900 Nm.

Wat het gestegen vermogen met de specificaties doet is niet bekend. Een reguliere BMW M760Li doet het sprintje naar de honderd in 3,7 tellen. Met deze tuning zal dat om en nabij de 3,5 seconden zijn. Het verschil in vermogen is vooral merkbaar in de tussensprint. Ideaal tijdens het inhalen, of wanneer die Nederlander van de linkerbaan op de Autobahn naar rechts gaat.

Met Performance Software V1 zet G-Power pas de eerste stap naar een tuningsprogramma voor de M760Li. Wie weet wat de Duitsers in petto hebben met misschien wel een V2- of V3-tuning, al zal de versnellingsbak in de 7 Serie nóg meer koppel misschien niet heel leuk gaan vinden.