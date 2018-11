Ook deze 12 auto’s hadden in productie moeten gaan

We presenteerden deze lijst al eens in 2013, maar ondertussen zijn er een hoop nieuwe concept-auto's gemaakt die we niet meer gaan zien. Dit zijn de 12 gaafste voorbeelden.

In vijf jaar tijd kan er een hoop veranderen, ook in de autowereld. Er komen steeds nieuwe modellen bij die steeds verder van het ‘oude ideaalbeeld’ afwijken, maar goed. Er zijn ook een paar auto’s bijgekomen die gewoon in productie hadden moeten gaan: ieder voor zijn eigen redenen.

De tijdspanne is 2013 tot en met 2017. Suggesties zijn welkom, maar om ‘jullie hebben de gaafste gemist!’ te voorkomen: we behandelen alleen auto’s waar tot op het heden geen productieplannen voor zijn. Daarom zijn ook de auto’s uit 2018 niet inbegrepen, want de meesten daarvan zijn nog niet definitief doodgegooid. Een Peugeot e-Legend bijvoorbeeld: retegaaf en vrij ver weg, maar Peugeot heeft de mogelijkheid om hem te bouwen niet uitgesloten.

Lamborghini Asterion LPI910-4 – 2014

Toen er werd aangekondigd dat Lamborghini een nieuwe Espada wilde, maar dan als vierdeurs coupé, kwam dit lijstje tot stand. Want naast de retegave Estoque die al in deel 1 stond, was er deze Asterion. Lamborghini staat bekend om retesnelle V12-aangedreven supercars, het enige merk waar de instapper een V10 heeft en het populairste model een vrij Audi-esque SUV is. Waar Lamborghini in het verleden echter om bekend stond: de Miura. Een auto met een V12 in het midden. Lamborghini stak het ontwerp van de Miura in 2014 in een nieuw jasje. De motor was geen V12, maar een V10 van de Huracán. Om deze verkleining te rechtvaardigen werd er een hybridesysteem toegevoegd waardoor de Asterion zo’n 910 pk had. Dat is meer dan de Porsche 918 Spyder en komt dicht in de buurt bij de LaFerrari en de McLaren P1. in een vierzits coupé! Er was helaas toch geen ruimte voor deze auto in het arsenaal van Lamborghini. Eeuwig zonde.

VW Golf R400 – 2014

Deze hebben we al een keer behandeld in ons artikel over snelle concept-Golfjes, maar deze moet er toch nog even een keer in. 400 pk uit een 2.0 TFSI motor zou zelfs nu vrij veel zijn, deze auto deed het al in 2014. Genekt vanwege dieselgate en dat is nogmaals zeer jammer.

VW XL-Sport – 2014

De Volkswagen XL1 is de afgelopen weken een aantal keer belicht, als occasion in buitenland en Nederland en als één van de duurste Volkswagens op Nederlands kenteken. Het kleine hybrideautootje blijkt waardevast te zijn. Om zuinigheid te benadrukken is de auto vederlicht en enorm aerodynamisch. Daarom komt de auto nog redelijk vooruit met een tweecilinder TDI-brommertje. Toen VAG het motormerk Ducati overnam, leek het hen een goed idee om de XL1 als basis te gebruiken voor de XL-Sport. Deze matblauwe sportwagen kreeg dikkere velgen en dikkere bumpers mee, samen met een uitschuifspoiler. Maar de motor is de grootste verandering: het V2-motorfietsblok uit de 1199 Superleggera zorgde ervoor dat deze 795 kg zware auto zo’n 200 pk mobiliseerde. Gaaf! Maar wederom vanwege dieselgate was er geen ruimte voor een XL-Sport. Jammer.

Audi Prologue Avant – 2015

Op een bepaalde manier rijdt deze auto rond als Audi A8. De auto gaf namelijk inspiratie voor de nieuwe designtaal die debuteerde op Audi’s grootste. Toch was de Prologue Avant net even iets strakker en bovenal een stationwagon. Nou weten we de mening van ondergetekende over stationwagons en is dat dus geen objectief pluspunt, maar waarom eigenlijk niet? Een A8-stationwagon zou een hele nieuwe niche uitvinden, die van überluxe pakezels. Als die er dan ook nog uitziet als de Prologue Avant, mag die helemaal komen. Maar daar was Audi het helaas niet mee eens.

Buick Avista – 2016

Een merk met een grote geschiedenis wat is uitgegroeid tot een Amerikaanse Opel-kloon. Vanwege de verkoop aan PSA is het daarom onduidelijk hoe het verder gaat met Buick. Suggestie vanuit Autoblog: bouw deze Avista. Wat een mooie coupé! Alle lijnen kloppen en met de juiste motor kan dit een hele toffe auto worden. GM is het met ons oneens en bouwt de Avista niet.

DS E-Tense – 2016

De naam E-Tense wordt nu gebruikt voor (half-)elektrische DS-modellen. Klinkt best stoer: daarom paste de naam zo goed bij deze blubberdikke concept. Het design is vrij gewaagd, maar kijk maar eens hoeveel van deze ontwerp-foefjes gewoon terug te vinden zijn op de DS 7. Dan ineens zou dit een gaaf coupébroertje zijn voor de reeds geproduceerde SUV. De E-Tense is helaas zo dood als een pier. Mogen we dan in ieder geval de groene lakkleur wel op productieauto’s zien?

Opel GT – 2016

Het nieuwe Opel is een beetje vlees noch vis. In een wereld van gewaagde PSA-modellen is Opel de ‘nou, doe maar normaal’. Kijk maar naar de middelgrote SUV’s: de C5 Aircross is heel erg Citroën, de Peugeot 3008 krijgt een vrij gewaagd design mee en toch lukt het hun om de DS 7 nóg extremer te maken. De Opel Grandland X past daar nog tussen als de auto die precies hetzelfde doet als zijn broers, maar dan recht-toe-recht-aan, niet echt gedurfd. Stel dat Opel daarom zijn ‘cool’ verliest, dan biedt een concept van een paar jaar geleden soelaas. De kleine GT kan licht zijn om een grote motor te voorkomen en dat er behoefte is aan retro-achtige kleine sportwagens moge duidelijk zijn. Denk de rode voorbanden even weg en de auto is nog vrij productierijp ook. Doe het gewoon, Opel!

Infiniti Prototype 9 – 2017

Laten we eerlijk zijn: deze auto zit zo ver van het productiestadium af voor alle redenen die je maar kunt bedenken. Maar laten we nog eerlijker zijn: hoe cool zijn het zijn als deze auto wél in productie was gegaan? Dat je gewoon een dealer binnen kon lopen en naar buiten kon komen met een auto die precies lijkt op een open wheeler uit de jaren ’40. Uit de tijd van de Mercedes W154, waar deze Prototype 9 ook wel op lijkt. De aandrijflijn is elektrisch en zal deze lichtgewicht koets als een echte silberpfeile vooruit kunnen laten schieten. Of je zet hem in je garage en je kijkt er naar. Want wat is hij mooi! Het is misschien de meest kansloze concept uit de afgelopen 20 jaar, bovendien is het merk achter dit meesterwerk, Infiniti, een merk dat verder weinig te maken heeft met Mercedes-heritage. Al dat maakt deze retro-racer juist zo geniaal. Bij de meeste ontwerpstudio’s krijg je bij het tekenen van zo’n auto gelijk de zak. Bij Infiniti dus niet, daar mag je lekker gek doen. Het vertaalt zich niet in interessante noch goed verkopende auto’s in Nederland, maar het is toch een leuk project. Over die tijdsspanne van 20 jaar gesproken: er is bijna nooit zoveel lef getoond als dit in die tijd. Dat moet je toch kunnen waarderen.

Maybach Vision 6 Cabrio – 2017

Maybach leeft weer en dat is goed en slecht nieuws. Goed nieuws omdat het luxe merk van Mercedes een tweede kans verdient. Slecht nieuws omdat het nu een label is. De topmodellen van Mercedes hangen tegen een nogal kitscherige rand aan. Maybach moet gewoon zelfstandige, statige, überluxe auto’s bouwen. Kijkend naar de Vision 6 Concept weten ze dat zelf ook. Of die zes dan voor zes meter of zes liter staat, moeten ze zelf weten. Maar dit is het summum van luxe.

Peugeot Instinct – 2017

Delen van deze auto vinden we terug in de nieuwe 508, zoals de achterlichten en de ‘slagtanden’ aan de voorkant. Maar de shooting brake-achtige vorm en de insteek om van deze auto een rasechte sportwagen te maken, is er nog niet. Het zou, op basis van de aankomende 308, een soort RCZ 2.0 kunnen worden. Please, Peugeot?

Renault ZOE e-Sport – 2017

Dat Renault op het gebied van hot hatches goed weet wat ze doen, bewijst deze sportieve ZOE. Zoals de ZOE nu in de showroom staat is het een grappige auto, maar termen als ‘mooi’, ‘sportief’ en ‘rijdynamiek’ worden niet vaak in één adem genoemd met de elektrische hatchback. Maar elektrisch rijden is helemaal hip, dus moest Renault iets leuks verzinnen. Ze pakten de elektrische aandrijflijn en zette er een verbrede ZOE-koets op. Het resulteert in een auto die niet veel groter is dan een Clio, met 463 pk en 640 Nm koppel. Ook een 0-100 tijd van 3,2 seconden is voor een hot hatch duizelingwekkend. Zo extreem durfde Renault het nog niet aan. Was leuk geweest, maar het was toch ietsje te gek.

Subaru Viziv STi – 2018

Toch nog eentje uit 2018 er bij in, Subaru heeft deze auto namelijk al de das om gedaan. De Viziv zou een dikke revanche zijn voor Subaru. Het merk met de pleiaden van de huidige tijd is lang niet meer zo legendarisch als het was. Ja oké, ze maken nog dikke analoge sedans zoals ze deden, maar vooral de nieuwe Forester, Ascent, Levorg, Impreza hatchback en Outback moeten het merk vertegenwoordigen. In Nederland valt men niet meer voor deze auto’s. Hun USP’s zijn vierwielaandrijving en boxermotoren. Dat klinkt als een sportieve ondertoon, maar met minder dan 200 pk trek je geen klinkers uit de straat. Het gesukkel met de namen is ook apart, de Impreza WRX STi van weleer is nu de STi Sedan. Omdat Impreza nu een ‘saaie’ hatchback is. De Viziv STi wil aantonen waar Subaru heen gaat. Strakke wagens die dat sportieve weer terug moeten brengen. Kansloos voor onze kant van de oceaan, maar als deze Viziv in productie was gegaan, dan had Subaru in ieder geval weer een deel van hun coolheid terug.