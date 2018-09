Dit betaal je voor een G-Power F90 BMW M5

Bestel alvast maar wat kukident, want je gebit schiet spontaan los bij het intrappen van het gaspedaal.

Na bekende tuners als AC Schnitzer en Manhart, komt nu ook G-Power met pretpakketten voor de F90 BMW M5. Klanten hebben keuze uit drie mogelijkheden. Met de eerste kuur gaat het vermogen van 600 naar 700 pk, met de tweede variant wordt het vermogen naar 750 pk gebracht en de derde mogelijkheid is 800 pk uit de 4.4 twin-turbo V8.

Dankzij M xDrive heeft de huidige M5 niet langer moeite om al dat vermogen fatsoenlijk op de weg te houden. In regenachtige omstandigheden is het nog steeds oppassen, echter met droog weer is het goed te doen. Het gaspedaal van de F90 M5 is net als alcohol. Geniet, maar met mate. Overigens moet je die twee dingen niet gaan combineren. Dan gaat het wel fout.

Het topmodel, de 800 pk en 980 Nm sterke variant, presteert keurige specificaties. De 5 Serie sprint in 2,9 seconden naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 335 km/u. De software upgrade voor 800 pk kost 5.414,50 euro. De 700 en 750 pk remap kosten 3.867,50 euro en 4.462,50 euro. Het verhogen van de Vmax kost 794,92 euro. Naast een ECU remap speelt G-Power met de turbo’s, wat nog eens 5.771,50 euro kost. Dan zijn we er nog niet. G-Power downpipes? 4.938,50 euro. Een titanium uitlaatsysteem met vier carbon sierstukken kost 6.705,65 euro en die leuke gesmeden 21-inch Hurricane RR velgen moeten 8.950 euro kosten. De prijzen zijn exclusief montagekosten.