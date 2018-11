Laatste interview van Michael Schumacher vrijgegeven

De familie Schumacher deelt unieke beelden.

Het is bijna vijf jaar geleden dat het skiongeluk Michael Schumacher heeft plaatsgevonden. De F1-legende liep ernstig hersenletsel op en zou nooit meer dezelfde zijn. Schumacher is na het ongeluk uit het publieke beeld verdwenen en leeft dag tot dag in een zeer gecompliceerde medische toestand met zijn familie. De familie Schumacher wenst de situatie privé te houden en daardoor is de actuele medische situatie van Michael niet geheel duidelijk. Eerder dit jaar werd bijvoorbeeld nog bekend dat media absoluut niet welkom zijn bij het huis van Schumacher in Zwitserland. Enkel familie en goede vrienden zijn welkom. Zo bezocht FIA-president Jean Todt de voormalige F1-kampioen.

De familie is echter de fans niet vergeten. Op de website van de zevenvoudig wereldkampioen is een interview vrijgegeven. Het is het laatste interview dat Schumacher op beeld heeft gegeven, twee maanden voor zijn skiongeluk. Het interview is een terugblik op de imposante carrière van Michael Schumacher. In het gesprek komt onder meer zijn meest emotionele wereldtitel naar voren, welke tegenstander hij het meest respecteerde en komt karten even ter sprake.

Het interview, opgenomen op 30 oktober 2013, bestaat uit 10 vragen. Je kunt de video hier bekijken.