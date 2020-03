G-Power M8 Cabrio is bizar sterk en onopvallend

Mocht je de standaard BMW M8 niet snel genoeg vinden, is hier dan eindelijk de G-Power M8 Cabrio voor jou.

De afgelopen paar maanden kwamen er diverse tuningsprojecten op basis van de BMW 8 Serie voorbij. Beter gezegd, op basis van de BMW M850i. Dat is een uitstekende basis voor meer vermogen en snelheid, is gebleken.

BMW M850i

Tuners als AC Schnitzer, Dähler en G-Power wisten met gemak meer vermogen uit de N63B44T3 (de motor die in de M850i ligt) te extraheren. Sterker nog, qua vermogens zitten de getunede BMW M850i’s behoorlijk dicht bij de M8. Als je zo simpel een M850i kunt kietelen, waarom dan nog een M8 of M8 Competition kopen?

Marges

Simpel. Omdat de M8 óók te kietelen is. BMW moet fabrieksgarantie geven op zijn producten. Dus is het logisch dat zij wat meer marges hanteren, dan de tuners dat doen. Sterker nog, de tuners halen vaak met een simpele ECU-kuur de potentie eruit die al in de motor zat. De motor van de M850i is de N63, maar in de M8 is dat de S63B44T4.

Veel toleranties

Beide zijn een 4.4 biturbo V8. Sterker nog, in basis is het blok gelijk. De S63-motoren zijn echter voorzien van andere turbo’s en diverse verstevigingen om het vermogen aan te kunnen. Sterker nog, deze G-Power BMW M8 bewijst dat er nog héél veel toleranties in zitten. Standaard levert de motor 600 (of 625) pk, maar de G-Power M8 zit doodleuk op 820 pk.

1.000 Nm

Jazeker, 820 pk in een relatief normale auto als een BMW 8 Serie. G-Power noemt ‘m dan ook de G8M om de auto iets specialer te laten klinken. Het vermogen is behaald door nieuwe turbo’s te monteren. Ook de downpipe, katalysatoren en uitlaat zijn vernieuwd. Middels nieuwe software van G-Power staat er 820 pk en 1.000 Nm tot je beschikking.

Minder kan ook

Mocht het vermogen je iets te gek zijn bij deze G-Power M8 Cabrio, je kunt ook kiezen voor enkel en alleen een software-update. Dan heb je alsnog forse winst: 720 pk en 850 Nm. Bestel je de downpipe en katalysatoren van G-Power erbij, dan stijgt het vermogen naar 770 pk en 930 Nm. Qua uiterlijkheden houdt G-Power het heel erg bescheiden. Je kan een setje Hurricane RR velgen bestellen met Michelin banden. Naast bijzonder snel is deze G8M lekker onopvallend.