Prijzen vernieuwde 8 Serie bekend (plus diesel cabrio!)

Zullen we beginnen met een dooddoener? De prijzen van de vernieuwde 8 Serie zijn niet mals, maar je krijgt dan wel een heel erg dikke auto ervoor terug.

Als je marketing echt goed doet, ben je succesvol. Het gaat niet alleen om het intrinsieke product, maar hoe zo’n product in de markt gezet wordt. Wat dat betreft heeft BMW het helemaal goed gedaan met de BMW 8 Serie. Dat is eigenlijk een 5 Serie met twee deuren en luxueuzere aankleding, maar dat zie je niet in de prijzen terug.

De 8 Serie werd onlangs voorzien van een facelift. Gelukkig een vrij subtiele, zonder gekke neuzen of vreemde C-stijlen. Alle details kon waarde collega @RubenPriest al met u mede delen. Voor nu zijn de prijzen van de vernieuwde 8 Serie bekend.

Gran Coupé (G16)

De goedkoopste 8 Serie is niet de Coupé, maar de Gran Coupé. De BMW 840i Gran Coupé kost namelijk 119.404,57 euro. Vierwielaandrijving is mogelijk, mits je 7.214 euro extra overmaakt. De M850i Gran Coupé heeft standaard xDrive en kost 177.266,33 euro. Last but not least, er is ook een diesel, de 840d xDrive Gran Coupé die voor 128.472,43 euro in de prijslijst staat.

Coupé (G15)

De prijzen van de vernieuwde 8 Serie Coupé zijn ook bekend. De 840i Coupé kost 120.794,57 euro. Dat is de versie met premium achterwielaandrijving, voor 7.663 euro plakken ze er xDrive-stickers op voor je. De M850i xDrive kost 183.166,30 euro. Dieselen is ook hier mogelijk voor 129.963,75 euro. Benieuwd of ze die laatste ook daadwerkelijk gaan verkopen.

Cabriolet (G14)

Dan de Cabrio. Die is er namelijk ook nog. De goedkoopste is de achterwielaangedreven 840i Cabrio die voor 132.714,57 euro weg mag. Met vierwielaandrijving kost deze 7.662 euro meer. De M850i xDrive is er ook als Cabrio en is van jou als je 191.024,23 overmaakt naar de dealer. Mocht je krentenbollen met anijshagel, curryketchup en gerookte zalm lekker vinden: er is een 840d Cabrio – standaard met xDrive – voor 142.371,10 euro.

Prijzen vernieuwde 8 Serie: M8 (en Competition)

De prijzen van de vernieuwde 8 Serie in volvette M-Trim zijn ook bekend. Allemaal. Het tegenwoordig verplichte Cmpetition package kost 18.150 euro. Daarvoor krijg je grotere (gesmede) wielen, alcantara hemelbekleding, uitgebreide Shadowline en M-streepjes op de gordel. Ook is het onderstel straffer afgestemd, is de besturing iets scherper én krijg je 625 pk in plaats van 600 pk.

Ook is er een sportuitlaat waarvan BMW belooft dat je kippenvel krijgt. Ze garanderen het zelfs! De goedkoopste M8 is de Gran Coupé, die mag voor 208.245 weg. De gewone coupé kost 210.084 euro en de cabrio is het duurst met een vanafprijs van 221.555 euro.

Nu de prijzen van de vernieuwde 8 Serie bekend zijn, kun je ‘m ook samenstellen in de BMW 8 Serie configurator en bestellen bij de dealer.