VW behoudt handbak zo lang mogelijk

Het is een eeuwenoude discussie: een automaat of een handbak? Vroeger was het antwoord vrij eenvoudig. Je wilde namelijk een handbak.

Met een handbak was een auto sneller, zuiniger en leuker om mee te rijden. In een grote Jeep of Rolls-Royce past een automaat beter, maar over het algemeen waren er goede redenen om toch de handbak te kopen.

Superieur

Het nadeel is dat automaten eigenlijk in alle opzichten superieur zijn. Automaten hebben tegenwoordig meer overbrengingen en schakelen sneller dan ooit. Zeker de automaten met dubbele koppeling, zoals de DSG van Volkswagen. Je zou denken de handbak zijn laatste tijd heeft gehad, maar aan Autocar laat technische chef van VW Matthias Rabe (Head of Technical Development Operations bij de personenwagendivisie van VW) weten dat de handbak nog even onder ons zal blijven.

Leuker

Volgens hem zijn er nog altijd klanten die de handbak verkiezen boven de automaat. Ook in de sportieve varianten is dat het geval, mensen vinden het nu eenmaal leuker om zelf te doen, aldus Matthias Rabe. Vandaar dat Volkswagen de handbak zal blijven aanbieden totdat er geen vraag meer is. Die is er op dit moment nog wel, dus vandaar dat de Polo GTI er ook met handbak is, evenals de uitgaande Golf GTI. Dus de handbak is nog even veilig? Het antwoord lijkt te zijn: voorlopig.

Golf GTI

De achtste generatie van de Golf GTI wordt daarom dan ook leverbaar met een handgeschakelde versnellingsbak, ook als is de GTI met automatische versnellingsbak iets sneller en zuiniger. De Golf GTE en Golf GTD zijn er echter wel alleen met automatische transmissie met dubbele koppeling. Hoe dat met de toekomstige Golf R zit, is onbekend. De vorige generatie Golf R was aanvankelijk ook met handbak te verkrijgen, maar aan het einde van zijn loopbaan alleen met automaat.

Nederland

In Nederland kan het iets anders liggen, want de uiteindelijke prijs is afhankelijk van de CO2-uitstoot. In veel gevallen is een automaat schoner, dus ook goedkoper. Daardoor is er in Nederland nog minder animo voor een handbak.