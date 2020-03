FCA en GM in de bres tegen coronavirus

Ford en GM werken samen, op hun eigen manier, tegen het coronavirus.

Dat er een virus heerst op het moment, behoeft geen betoog. In Nederland is er (nog) geen lockdown, maar zijn er beperkingen. In het Verenigd Koninkrijk is er wél een lockdown, maar zijn er uitzonderingen. Ook in de Verenigde Staten zullen binnenkort maatregelen getroffen moeten worden.

Inzetten tegen corona

In sommige gevallen spinnen diverse politieke partijen en/of kopstukken hun garen mee en laten zich van hun beste kant zien. Daarom is het zo verhelderend en verrassend om te zien dat veel bedrijven hun eigen belangen (gedeeltelijk) aan de kant zetten en zich gaan inzetten tegen het coronavirus. Denk aan hotels die hun kamers aanbieden voor ziekenhuizen en restaurants die de voedselbank steunen. Ook in de autoindustrie is dit aan de gang. FCA en GM doen dit beide op hun eigen manier.

FCA

Zo is FCA bezig met het opzetten van een plan om gezichtsmaskers te maken. Vandaag melde FCA dat het de bedoeling is dat er zo spoedig mogelijk 1.000.000 kapjes per maand geproduceerd moeten worden. Dit doet Fiat niet voor financieel gewin. De kapjes worden namelijk gedoneerd aan ambulances, ziekenhuizen, politiebureaus en brandweerkazernes. De exacte tijd werd niet bekendgemaakt, maar wel dat de productie binnen enkele weken moet aanvangen.

General Motors

Ook General Motors draagt zijn steentje bij. Daar wordt een gedeelte van de productiefaciliteit binnenkort gebruikt om beademingsapparatuur te kunnen maken. Volgens een eigen inventarisatie heeft General Motors zo’n 95% van de onderdelen al in huis. Daarvoor wordt de productielijn in Kokomo, Indiana gebruikt. Het is de bedoeling dat vanaf 6 april zo’n 200.000 exemplaren per maand gemaakt gaan worden in samenwerking met Ventec Life Systems, zo laat een woordvoerder van GM weten aan Motor1.com.

Noodgreep

Of het een noodgreep of liefdadigheid is, valt lastig te zeggen. Zo’n 10 jaar geleden moesten General Motors en Chrysler bij de overheid hun hand ophouden om te kunnen overleven. Destijds kregen FCA en GM de lening c.q. gift op voorwaarde dat de fabrikanten meer gingen inzetten op innovatie.

Achteraf kunnen we bevestigen dat dat absoluut niet gelukt is. De kans dat er een recessie (of depressie) volgt is niet onmogelijk. Dus het zou zo maar kunnen dat dit een alvast goedmakertje van te voren is. Gelukkig komt de hulp heel erg goed uit. Ook in de VS kampen ze met tekorten van apparatuur en toebehoren.