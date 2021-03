Zoveel vermogen heeft de G-Power G2M CS Biturbo - Autoblog.nl

Met de G-Power G2M CS Biturbo hoef je niet bang te zijn dat je een sprintje verliest.

De BMW M3 is niet meer wat het geweest is. Daar kunnen we heel erg moeilijk over doen, maar dat is zonde van de tijd. De nieuwe BMW M3 is qua formaat, gewicht en vermogen meer een opvolger van de M5 (E60). Gelukkig heeft BMW ook nog de M2, de auto voor liefhebbers van het M3-concept.

De M2 is c.q. was er in drie smaakjes: M2, M2 Competition en M2 CS. Uiteraard is de CS verreweg de leukste, zij het ook veruit de duurste. Dat is meteen het grote probleem, want het prijsverschil is dermate groot dat je beter een M2 Competition kunt kopen en die iets kietelt.

G2M CS Biturbo

Maar dat kan je dus ook doen met de BMW M2 CS, dat bewijst G-Power. Ze hebben ervoor gekozen om alles maximaal te doen. Dus een M2 CS met de meest heftige hardware. G-Power biedt de meeste tuning-opties in stages aan, maar als je voor de dikste M2 gaat, dan wil je ook voor de dikste tuning gaan, niet waar?

De motor van de G2M CS Biturbo is voorzien van hybride turbo’s, downpipe, sportuitlaat, grotere injectoren en de benodigde software om alle upgrades op elkaar af te stemmen. Het resultaat is 660 pk en 800 Nm. Dat is zoveel dat we het gewoon nog een keer zeggen: 660 pk en 800 Nm! Dat is 330 pk en 400 Nm per aangedreven wiel! Mocht dit teveel zijn voor je, dan kun je ook kiezen uit upgrade-kits van 500 pk, 540 pk en 570 pk.

Extra opties

Je kan de G-Power G2M CS Biturbo nog afmaken met een paar losse opties. Denk aan een air-water intercooler, M4 GTS transmissie-tuning (voor de automaat), boost-pressure pipes en natuurlijk een sportluchtfilter.

Qua uiterlijk heeft G-Power het vrij bescheiden gehouden voor de G2M CS Biturbo. Het meest opvallende zijn de enorme velgen. De uiteraard gesmede velgen zijn voor 9×20 en achter 10,5×20. Qua breedte van de banden valt het nog heel erg mee, voor 245/30 R20 en achter 265/30 R20.

Alle onderdelen zijn per direct beschikbaar en te configureren.