Ga jij in stijl de kerst in met deze E55 AMG Combi?

Toen een AMG nog chique was. Deze Mercedes E55 AMG Combi (W211) is te koop.

Geen gedoe met een kerstboom op het dak. Die boom kun je gewoon achterin je E55 AMG Combi gooien. Moet je ‘m wel kopen natuurlijk. En dat is een beslissing tussen verstand en emotie. Deze Mercedes E55 AMG Combi op Collecting Cars wordt namelijk no reserve aangeboden. Oftewel de hoogste bieder heeft de auto gekocht. Maar wat koop je precies?

De Mercedes-AMG staat al in Nederland en op kenteken. Dat scheelt in elk geval wat papierwerk. Echter koop je niet de meest frisse E55 ter wereld. De laatste onderhoudsbeurt is bijvoorbeeld uitgevoerd door de eigenaar. Dan lees je toch liever dat een specialist zich ermee gemoeid heeft. Daarnaast zijn er meerdere jaren geweest dat de auto geen onderhoudsbeurt heeft gehad. Een besparing die je met een Toyota Starlet allicht begrijpt, met een AMG wat minder.

Er is niet ontzettend veel mee gereden in de laatste jaren. In 2015 stond er 151.250 km op de klok. Nu 183.628. Dat is zo’n 4.600 kilometer in de afgelopen 7 jaar. Begrijpelijk met een sportwagen, maar met zo’n praktische station verwacht je toch wat meer kilometers. Aan de andere kant zit het interieur er niet uitgewoond uit, gezien de leeftijd van de auto.

700 Nm

Deze generatie Mercedes E55 AMG Combi op Collecting Cars komt met de 5.5-liter supercharged V8. Met 476 pk en 700 Nm koppel is het een koppelrijk monster. De achterwielaangedreven AMG beschikt over een 5-traps automaat. In 4,7 seconden sprint de station naar de honderd, de topsnelheid ligt op 250 km/u.

Het loopt nog niet storm voor de uit 2004 afkomstige AMG. Het hoogste bod staat op het moment van schrijven op 7.500 euro. Wellicht kun je deze youngtimer voor een appel en een ei op de kop tikken. Wat geld achter de hand houden voor eventueel onderhoud en je hebt een beest van een AMG op de stoep staan. En een leuk verhaal voor bij het kerstdiner dit weekend, want de veiling loopt vanavond af.