Goedkoper elektrische auto opladen met deze tips

Aan de hand van deze tips kun je wellicht je elektrische auto goedkoper opladen.

Terwijl de brandstofprijzen de afgelopen periode weer een beetje gestabiliseerd zijn, zijn energiekosten nog altijd fors. Dat betekent ook dat je anders gaat denken over het opladen van de elektrische auto. In samenwerking met Mobility Service geven we je een aantal tips waar op te letten. Wellicht heb je na het kijken van de video wat geleerd over het goedkoper opladen van je elektrische auto.

Toen de energieprijs nog 0,20 euro cent per kWh was prikte je de EV bij wijze van spreken zonder na te denken aan de thuislader. De kans is dat je daar nu wel anders over denkt. Zeker als je geen zonnepanelen hebt kan het opladen van een elektrische auto best prijzig zijn. Nu is er straks een energieplafond, echter zit je daar met een beetje EV en en aantal laadsessies zo boven.

Wat kan je dan wel doen om je portemonnee een beetje te ontzien? In sommige gemeenten is het publieke laden goedkoper dan thuis laden. Dat is afhankelijk van aanbieder en je energiecontract. Het is misschien wat verder lopen naar je huis, maar het is een simpele manier om de EV goedkoper op te laden.

Dit en nog een aantal handige tips om je elektrische auto goedkoper op te laden check je in de video met onze Wouter en Naomi van Mobility Service.