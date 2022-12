‘Nog meer wegen dicht in Nederland door mankementen’

Lekker dan. De bruggen en tunnels in Nederland zijn niet zo goed als je denkt.

Iedere maand of iedere kwartaal lap jij netjes je motorrijtuigenbelasting. In de volksmond ook wel bekend als wegenbelasting. In de hoeverre de overheid de inkomsten gebruikt voor de wegen is een tweede, maar feit is dat ons asfalt er over het algemeen mooi bijligt. Zeker in vergelijking met onze buurlanden. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn.

Mankementen wegen Nederland

De Nelson Mandelabrug in Zoetermeer is daar een goed voorbeeld van. De A12 moet dicht omdat er onderhoud gepleegd MOET worden aan de brug in verband met de veiligheid. En dit is zeker niet de enige brug of tunnel waar het piept en het kraakt. Volgens de Telegraaf houden ze er bij Rijkswaterstaat rekening mee dat de komende periode meer wegen, tunnels en viaducten afgesloten moeten worden voor reparaties.

Dit heeft te maken met mankementen of achterstallig onderhoud. Zeker met uitzonderlijk weer, bijvoorbeeld extreme hitte of kou, kunnen mankementen extra gevaarlijk zijn. In 2018 ging het vreselijk mis in Italië op de Morandi-brug. Deze brug stortte in en de ramp kostte tientallen mensen het leven. Oorzaak: achterstallig onderhoud, de brug was niet veilig. Zo’n horrorscenario moet voorkomen worden.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt tegenover de krant dat mankementen en achterstallig onderhoud aan Nederlandse bruggen, tunnels en wegen de gevolgen zijn van keuzes die de politiek in het verleden gemaakt heeft. Niet overal is tijdig maatregelen genomen, waardoor er nu verrassingen kunnen opduiken zoals de veiligheidsrisico’s met de Nelson Mandelabrug.

Naast de brug in Zoetermeer zijn er deze week ook problemen met de Prinses Margriettunnel in Friesland. Grondwater drukt door losgekomen tunnelelementen het wegdek omhoog. De schade bleek zo ernstig, dat Rijkswaterstaat de A7 tussen Sneek en Joure in beide richtingen moest afsluiten.

Jaarlijks is er een potje van 1,875 miljard euro beschikbaar vanuit het kabinet om dit soort problemen preventief aan te pakken, maar dat is niet genoeg volgens de woordvoerder. “Daardoor kunnen we regelmatig voor verrassingen komen te staan.”, aldus de vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat.