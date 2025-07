Sterkste AMG GT krijgt gigantisch koppel van Brabus

Dit is de machtige Brabus 1000.

De AMG GT staat op het punt om radicaal te veranderen. De sportieve coupé krijgt binnenkort een GT3 RS-uitdagende versie, maar heeft ook al een elektrische conceptversie voor de toekomst. Voor het sluiten van de tweede generatie besluit Brabus om ook de topversie – de Mercedes-AMG GT 63 S E Performance – flink onder handen te nemen.

Het recept van Brabus is bekend. De tuner uit Bottrop neemt de verbrandingsmotor en vergroot de cilinderinhoud. Zo ook bij de V8 van de GT. De inhoud gaat van 3.982 cc naar 4.407 cc, net als in de Brabus SL.

Daarnaast kreeg de achtcilinder twee Brabus-turbo’s, nieuwe gesmede zuigers en drijfstangen én een krukas van gegoten aluminium. Het RVS-uitlaatsysteem komt ook van Brabus zelf en heeft metalen catalysators en speciale partikelfilters. Er zitten vlinderkleppen in voor de ”Coming Home”-modus, de rijstand waarin het geluid wordt gedempt en je de brave huisvader kunt spelen.

Vermogen en koppel van de sterkste AMG GT

Deze upgrades en de extra ruimte om benzine en lucht te verbranden betekent veel potentieel voor extra vermogen. En dat potentieel gebruikt Brabus. De aangepaste GT 63 S E Performance krijgt de naam Brabus 1000, wat natuurlijk slaat op het vermogen in pk’s. Dat is inclusief de 204 pk uit de elektromotor op de achteras die met rust is gelaten. Minstens zo indrukwekkend is het mogelijke koppel. De aandrijflijn kan 1.820 Nm aan trekkracht produceren. Voor de zekerheid is het koppel begrensd op 1.620 Nm. Dat lijkt er meer op dan bij de GT 63 van Brabus zonder elektrische ondersteuning.

De berg aan vermogen en koppel gaat via een negentraps automaat naar alle vier de wielen. Schakelen kan zelf via de flippers achter het stuur. Voor wie het zich afvraagt: ja, de Brabus 1000 kan ook volledig elektrisch rijden, maar dan is het dus een Brabus 204. De actieradius is met 12 kilometer ook precies niet uitnodigend genoeg om de e-stand vaak te activeren.

Wat de upgrades en cijfertjes allemaal opleveren? Een sprintje naar de 100 duurt maar 2,6 seconden. Daarmee ben je 0,2 seconden sneller dan de sloepers in niet-getunede GT 63 S E Performances. Na ruim 23 seconden haal je 300 km/u. Hierna zal het ook niet heel lang duren voor je de top van 320 km/u hebt bereikt.

Je ziet op de foto’s wel dat Brabus wederom niet van de koolstofvezel wist af te blijven. Deze keer is er een vrij ingetogen achtervleugel meegenomen, maar ook de twee pedalen. De GT staat op 21-inch tienspaaks Monoblocks voor en 22-inch achter met extra brede (305 millimeter voor, 335 millimeter achter) Continental- of Hankook-banden eromheen. Al rijdend met de GT ook anders aanvoelen door sportveren die Brabus samen met KW heeft ontwikkeld. Met deze veren kun je de koets 20 millimeter verlagen voor een nog lager zwaartepunt.

Prijs van de AMG GT 63 S E Performance van Brabus

Tot slot mag je ook in de cabine niet vergeten dat je in een Brabus zit. Daar zorgt leer en dinamica microvezel al voor, maar ook vloermatten, dorpels en koolstofvezelinzetstukken laten je dat niet vergeten. Daar betaal je wel fors voor. Brabus spreekt nu van een richtprijs van € 445.900 zonder belastingen. Dat is ruim 170.000 meer dan de Nederlandse vanafprijs van de GT 63 S E Performance en meer dan € 80.000 meer dan de 911 GT3 RS minimaal kost hier. Of vergelijk ik nu appels met tuning peren?