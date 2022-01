Ga wanstaltig je weekend in met de Wald GLE

Met de W van wanstaltig en wansmaak. De Mercedes GLE Coupé volgens Wald.

Over de top tuning. Heerlijk om het er op een vrijdag over te hebben. De categorie SUV Coupé is al discutabel van zichzelf. Dus wat als je een auto binnen deze categorie ook nog eens aanpakt? Nou, dan krijg je dit. Een Mercedes GLE die door Wald is omgetoverd door een bizar apparaat.

De Mercedes-Benz GLE is al niet het meest subtiele model. Wald doet er nog een schepje bovenop. In de basis pakken ze het model met het AMG-pakket. Vervolgens maakt Wald er een Black Bison van.

Deze zwarte bizon is uitgerust met een nieuwe voorspoiler, achterspoiler, zijskirts, vier stortkokers van uitlaatsierstukken, gigantische 24 inch velgen en natuurlijk mag de Panamericana op je non-AMG niet ontbreken. Vergeet ook niet het rode lampje onder de kentekenplaat, een verwijzing naar de Formule 1. Weten de achterliggers ook dat je de hybride systemen aan het opladen bent. Bij wijze van spreken..

Als je er lol aan beleeft om bij elke alcohol- of drugscontrole eruit gepikt te worden door de politie. Koop asjeblieft deze door Wald aangepakte Mercedes GLE. Goede gesprekken gegarandeerd. Excuseer me nu even. Ik ben even een teiltje zoeken.