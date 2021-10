Mercedes overweegt dit weekend gridstraf voor Hamilton

Is het in Turkije Hamilton’s beurt om achteraan te starten?

Voor een reverse grid bleek te weinig te draagvlak te zijn, maar de race van vorige week had toch wel wat weg van een dergelijke opstelling. Er stond namelijk een Williams op de tweede startrij, terwijl er achteraan een Red Bull en een Mercedes te vinden waren. Dat leverde, geheel volgens de verwachting, een enerverende race op. Max die van achteren moet komen levert nu eenmaal meer vermaak op dan Max die de hele race saai voorop rijdt, zoals in Zandvoort. En het weer hielp natuurlijk ook een handje.

Wat voor Max geldt, geldt ook voor Lewis Hamilton. Als Lewis in de achterhoede start levert dat gewoon een interessantere race op. Dit soort omstandigheden zorgen ervoor dat hij echt kan laten zien uit wat voor hout hij gesneden is. Of hij zwicht onder de druk en begaat een foutje. In beide gevallen draagt het in ieder geval bij aan de entertainmentwaarde van de race.

Mogelijk moet Sir Lewis inderdaad aan de bak het komende weekend, want wat blijkt? Mercedes overweegt komende weekend toch een motorwissel te doen. Dat meldt Sky Sports. En bij deze motorwissel hoort onvermijdelijk een gridstraf, omdat Lewis dan net als Max zijn toevlucht moet nemen tot een vierde power unit.

Het is overigens nog lang niet zeker of en wanneer Mercedes een gridstraf wil incasseren. Toto Wolff liet tegenover Sky Sports alleen weten dat een motorwissel in Turkije “een mogelijkheid” was. Maar ook als er nog niets beslist is, zit het team dus nog wel met een dilemma.

Die onzekerheid heeft Red Bull niet, want Max heeft al door de zure appel heen moeten bijten. En die appel bleek uiteindelijk helemaal niet zo zuur te zijn. Sterker nog: de tweede plaats, die er eerst helemaal niet in leek te zitten, moet voor Max heel zoet gesmaakt hebben.