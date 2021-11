Gebruikte Mercedes stiekem weer DAS dit weekend?!

Het raceweekend is afgelopen, maar de rellen nog niet. Moet de FIA nog meer straffen uit gaan delen?

Mercedes zet echt alles op alles om het kampioenschap in de wacht te slepen. Dat is wel duidelijk geworden dit weekend in Brazil. Sir Lewis trok uiteindelijk aan het langste eind in een weekend waarbij de rellen elkaar opvolgden.

Het enerverende F1-weekend is inmiddels afgelopen, maar het bleef nog lang onrustig op sociale media. Inmiddels is er weer een nieuwe rel ontstaan. Er circuleren namelijk beelden die suggereren dat Mercedes stiekem weer het DAS-systeem gebruikt.

Voor degenen met een slecht geheugen: DAS staat voor Dual Axis Steering en was vorig jaar een trucje van Mercedes om de uitlijning van de wielen aan te passen tijdens het rijden. De FIA stond het in eerste instantie oogluikend toe, maar dit seizoen is het officieel verboten.

Als Mercedes nu toch weer DAS gebruikt zijn ze dus keihard aan het valsspelen. Is dat inderdaad het geval? Daar wordt op het internet druk over gespeculeerd. De aanleiding daarvoor is een video van afgelopen weekend waarop het lijkt alsof Hamilton zijn stuur subtiel naar zich toe trekt. En dat is toevallig ook hoe het DAS-systeem werkte…

Mercedes heeft inmiddels zelf gereageerd op de social media-controverse, tegenover GPblog.com. Volgens Das Haus gaat het ofwel om een optische illusie ofwel om speling op de stuurkolom. Ze voegen eraan toe: “Elke verdere interpretatie dan deze zijn complottheorieën.”

Is de kous daarmee af? Nou, een echt bevredigende verklaring is dit niet. De beweging naar achteren is weliswaar subtiel, maar genoeg om een optische illusie uit te sluiten. En speling op het stuur klinkt ook niet echt geloofwaardig, want dan hadden we Lewis daar wel steen en been over horen klagen. Met deze reactie van Mercedes is de discussie dus nog niet afgedaan.