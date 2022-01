Liberty Walk maakt superlelijke supercar lekker dik

De Mitsuoka Orochi, één van de lelijkste supercars ooit, krijgt toch even wat liefde van Japanse tuner Liberty Walk.

Ken je Mitsuoka nog? Een Japans bedrijf dat altijd iets bijzonders weet te maken van hun auto’s. We gebruiken expres de term bijzonder, want echt mooi kunnen we het gros van hun producten niet noemen. Meestal zijn het trouwens auto’s door anderen gebouwd met een eigen neusje en kont erop. Dat kan goed uitpakken, zoals de Rock Star op basis van de MX-5, maar auto’s als de Ryugi en de Buddy zijn typische gevalletjes ‘leuk geprobeerd, maar nee’. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Orochi.

Mitsuoka Orochi

Dit is wat er gebeurt als je een merk als Mitsuoka een supercar laat maken. Tenminste, supercar: met een vrij reguliere V6 uit de Toyota Camry (3MZ-FE) die rond de 230 pk produceerde samen met meer dan 1.500 kg en een niet-sportieve automaat, was het ook bepaald geen strepentrekker. Dat zou allemaal niet zo erg zijn als het een woest aantrekkelijke auto was. Wij kunnen jouw mening niet bepalen, maar wel een plaatje laten zien.

Mitsuoka Orochi door Liberty Walk

Goed, de Orochi is alweer een tijdje onder ons maar krijgt weer eens aandacht. Niet omdat ondergetekende de sadist wil uithangen, maar omdat Liberty Walk een set voor de Mitsuoka Orochi heeft ontworpen.

De eveneens Japanse tuner maakt voor vele auto’s bodykits, maar de Orochi hadden we niet perse verwacht. Verder is de auto volgens het bekende recept: dikkere wielkasten die er zorgvuldig met popnagels in geramd zijn, een grote voorsplitter, grote zijskirts en dat soort werk en dan natuurlijk een flinke verlaging, zodat drempels niet meer te nemen zijn. Een dikke set velgen en grote spoiler maken de Mitsuoka Orochi door Liberty Walk af.

De auto werd gebouwd voor de firma Sphere Light en hun stand op de Tokyo Auto Show van 2022. Een bijzonder project en waarom de Mitsuoka Orochi is gekozen voor deze Liberty Walk set is eigenlijk niet bekend. Wat je ook vindt van de Orochi, dit maakt het nóg meer een blikvanger dan het al was.

Of de set ook officieel beschikbaar komt en andere kopers van de bijzondere Mitsuoka Orochi hun auto kunnen achterlaten bij Liberty Walk voor deze behandeling, is niet bekend. De auto in het echt aanschouwen kan vanaf vandaag tot en met 16 januari op de Tokyo Autoshow.

