Gaaf! Netflix en F1 sluiten documentaire-deal

Doen die nieuwe eigenaren toch goed.

Mocht de kwalificatie nog niet genoeg inzicht hebben gegeven in het ongetwijfeld spannende gevecht dat we dit jaar op en naast de baan gaan meemaken, dan zal Netflix de boel wel eens écht goed weergeven. Vanochtend werd namelijk bekend dat de streamingdienst een deal heeft gesloten met de Formule 1, om de kijkers een nog beter idee te geven van alles dat dit seizoen voor ons in petto zal hebben.

Liefhebbers hebben genoeg reden om hun lippen af te likken bij de deal, daar Netflix in eerste instantie tien afleveringen heeft gereseveerd voor het seizoen van 2018. De docu-serie zal de uren opvullen met beelden en informatie over de coureurs, teams, teambazen, de eigenaren en het management van de Formule 1.

Wie bang is voor een of andere halfbakken reeks afleveringen mag zijn zorgen bij deze opzij schuiven. De serie wordt namelijk geproduceerd door niemand minder dan James Gay Rees. De Academy-Award winnaar was in het verleden onder meer verantwoordelijk voor de productie van de biopic over Ayrton Senna, die, net als de Braziliaan in zijn tijd, veelvuldig in de prijzen wist te vallen. De andere producent is Paul Martin, die Ronaldo’s filmbiografie produceerde en binnenkort een biopic over Maradonna de wereld in zal schieten. Sophie Todd zal de serie de juiste richting in presenteren.

