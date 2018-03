Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Australië 2018

Wie pakt hem?

En jawel! Toen was het alweer zo ver! De afgelopen maanden hebben we jullie belaagd met allerlei nieuws, in aanloop naar het openingsweekend van het nieuwe Formule 1-seizoen. Waar de eerste vrije trainingen al een beter beeld gaven dan de officiële testweken, zullen we na afloop van de kwalificatie een nóg beter beeld krijgen van de rangorde.

Hoewel er regen was voorspeld voor het weekend, lijkt het erop dat de kwalificatie droog gaat blijven. Vervelend, maar als er iets is dat je niet kunt beïnvloeden, is het het weer wel (tenzij je HAARP bent). Mercedes lijkt zoals gebruikelijk het te kloppen team, na indrukwekkende prestaties in de eerste vrije trainingen. Echter was het Vettel die vanochtend in wisselend weer bovenaan de lijst te vinden was. Goed, genoeg gepraat, we duiken erin!

Q1:

Nico Hulkenberg opent de dans in zijn Renault. Een kleine twee minuten begint hij met een lage 1m25. Echter wordt hij alweer snel overtroffen door Grosjean in de Haas, die het bijzonder goed lijken te doen. Aan de andere kant, enkele seconden later is Sainz alweer vlotter dan de Fransman, dus heel veel zegt het nog niet.

De eerste van de snelle mannen die een tijd zet is Raikkonen, die met een midden 1m23 zijn stempel op de lijst drukt. De Fin lijkt in vorm te zijn, daar Vettel, net als andere keren in het weekend, trager is dan zijn teamgenoot. Sterker nog, zelfs Hamilton en Bottas weten niet direct aan de tijd van Kimi te komen. Achter hen begint het gevecht om het middenveld op te laaien, maar over één ding hoeven we geen twijfels te hebben: die Alfa Romeo’s, dat zijn wel degelijk de langzaamste auto’s van het veld.

Red Bull komt niet veel later in actie, maar ook zij weten niet aan de tijd van Kimi Raikkonen te komen. Althans, dat is niet helemaal eerlijk, aangezien de Fin ondertussen zijn tijd had verbeterd naar een lage 1m23. De Nederlander pakt P3, terwijl Ricciardo zich achter de Iceman schaart. Wanneer Hamilton het nog eens probeert, wil het nog altijd niet lukken Raikkonen te overtreffen. Dankzij een klein slippertje eindigt hij op twee tienden Kimi.

Nu het wat rustiger op de baan wordt, komen de Alfa Romeo’s wederom naar buiten om mijn neus op de feiten te drukken. Na een kleine verbetering van Leclerc, springt nota bene Marcus Ericcson naar P12 om te laten zien dat hij nog lang niet uitgerangeerd is. Hamilton volgt het voorbeeld van de Zweed, om vervolgens de koppositie over te nemen. Overigens klinken de woorden van Mercedes maar al te goed weer, wanneer Grosjean de rust gebruikt om P6 over te nemen van Bottas. En dat terwijl ik juist wilde schrijven dat zowel Renault als McLaren in de kwalificatie nét dat beetje extra lijken te hebben.

Hulkenberg is wederom de eerste die in de slotminuut zijn spierballen toont, door van P14 naar P8 te springen. Lance Stroll, in de ondermaatse Williams, bewijst zijn status als teamleider door, in tegenstelling tot rookie Sirotkin, uit de gevarenzone te springen. De betrouwbaarheid van de Honda-motor brengt de Toro Rosso’s overigens nog geen positieven; de Italianen verliezen, net als de Alfa Romeo’s, de mogelijkheid door te gaan naar Q2.

Gedachtenvoer voor de volgende sessie: de Ferrari’s lijken toch wel flink snel te zijn, terwijl het er in het middenveld zeker om zal gaan spannen.

Afvallers: Hartley, Ericcson, Leclerc, Sirotkin, Gasly

Q2:

Verstappen geeft de opperbaas van Red Bull nog wat extra beeldtijd, door als eerste naar buiten te duiken. De Nederlander zet dan ook de eerste tijd, en het is direct een snelle. Max begint op de supersoft met een hoge 1m22, maar lang kan hij er niet van genieten. Raikkonen, daar is ‘ie weer, duikt er met drie tienden onder. Vettel schaart zich achter zijn teamgenoot, alvorens de beide Ferrari’s het stof van de Mercedes in het gezicht geblazen krijgen. Hamilton wint een halve seconde ten opzichte van Raikkonen.

Ondanks dat Hulkenberg en Ocon nog geen tijd hebben gezet halverwege de tweede sessie, kunnen we stellen dat het middenveld, bestaande uit vijf verschillende teams, zich binnen een ruime halve seconde van elkaar bevinden. Terwijl de wolken zich boven het circuit verzamelen, gaat iedereen voor de waarschijnlijk laatste keer deze sessie naar buiten.

Met een minuut op de klok beginnen de eerste van de laatste tijden binnen te stromen. Grosjean doet het goed, daar hij zich recht achter de drie beste teams schaart en zichzelf best of the rest mag noemen. De Haas’ en Renaults mogen zichzelf als de grootste kanshebbers voor het oprapen van de restjes zien. Zij zijn dan ook degenen die doorgaan, terwijl zowel beide McLarens als beide Force India’s buiten de boot vallen. Stroll komt niet verder dan P14, al had zijn lot gemakkelijk anders kunnen zijn, was Ocon in zijn snelle ronde niet opgehouden.

Gedachtenvoer voor de volgende sessie: Force India lijkt na de winter de grote verliezer te zijn, terwijl de drie grote teams, Red Bull, Ferrari en Mercedes, zich binnen ongeveer een halve seconde van elkaar bevinden. Hoewel Hamilton ietwat losjes oogt, lijkt het spannend te worden.

Afvallers: Alonso, Vandoorne, Perez, Stroll, Ocon

Q3:

De laatste sessie begint en er is direct drama. We horen een golf aan ‘Ozzy-geluid, het beeld schakelt om, en jawel: Valtteri Bottas, die nog altijd niet aan de snelheid van Hamilton weet te komen, parkeert hem in zijn eerste snelle ronde meteen in de muur. Nadat hij de eerste bocht iets te scherp aansnijdt, stuitert hij over de kerbstone en verliest hij de controle over zijn Silberpfeil. Code rood, rust.

Hamilton is de eerste die een tijd zet, maar hij weet de 1m22 nog altijd niet te ontvluchten. Verstappen volgt op 0.061 seconden, Ricciardo op drie tienden en Raikkonen op twee tienden. Vettel weet de Nederlander nipt te verslaan, maar het grotere nieuws is dit: de drie beste coureurs voor de top teams bevinden zich binnen 0.061 seconden van elkaar. Jawel, het wordt absoluut spannend.

Nadat de grote teams naar binnen komen na een handvol intense minunten, sluipen zowel Renault als Haas naar buiten om de restjes te verdelen. Grosjean pakt P6, maar deze wordt al gauw afgepakt door Magnussen. Beide Renault sluiten zich erachter.

Dan ineens is Hamilton daar. De Brit laat geen spaan heel van de concurrentie en verbetert zijn tijd in een bovenmenselijk rondje met een volle seconde. Raikkonen verbetert, maar komt absoluut niet in de buurt. Verstappen pakt kortstondig P3, alvorens deze door Vettel wordt afgepakt. Het is echter zo dichtbij, dat er geen haar tussen te krijgen is.

Mochten er nog mensen twijfelen aan de invloed van de halo; ten opzichte van vorig jaar was de beste tijd in Q3 vandaag ruim een seconde sneller. Jawel, ze zijn f*cking snel.

De voorlopige uitslag luidt als volgt:

P1. Hamilton – 1’21.164

P2. Raikkonen – 1’21.828

P3. Vettel – 1’21.838

P4. Verstappen – 1’21.879

P5. Ricciardo – 1’22.152 (wordt P8 dankzij gridstraf)

P6. Magnussen – 1’23.187

P7. Grosjean – 1’23.339

P8. Hulkenberg – 1’23.532

P9. Sainz – 1’23.577

P10. Bottas – GECRASHT

P11. Alonso – 1’23.692

P12. Vandoorne – 1’23.853

P13. Perez – 1’24.005

P14. Stroll – 1’24.230

P15. Ocon – 1’24.786

P16. Hartley – 1’24.532

P17. Ericcson – 1’24.556

P18. Leclerc – 1’24.636

P19. Sirotkin – 1’24.922

P20. Gasly – 1’25.295