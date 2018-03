Een tot in de dood getunede BMW X2, mag dat?

It's a no for me dawg.

De BMW X-modellen zijn voor velen een struikelpunt binnen het gamma van de Beieren. Er zijn maar weinig mensen die de volledige X-lijn in zijn volledigheid kunnen waarderen, met name dankzij creaturen als de X4 en X6. In dat opzicht was de BMW X2 dan ook een frisse wind, daar het nog een vrij behapbare stap tussen de X1 en X3 was. Goed, niet iedereen was er tevreden mee, maar veel konden we er niet aan veranderen. Of nou ja, tenzij je een tuner bent.

Een BMW-dealer in Buchen Hettingen heeft tegelijkertijd met de aankomst van de nieuwe X2 een totaal idiote interpretatie van de compacte SUV vanonder de doeken vandaan getrokken. Hoewel we regelmatig krankzinnige creaties voorbij zien komen, kunnen we niets anders bedenken dan dat tuner Maxklusiv de term ‘stop’ absoluut niet kent.

Maxklusiv ging vooral aan de haal met de esthetiek van de auto, door praktisch iedere vierkante centimeter te verchromen, of van een zwart tintje te voorzien. Daarnaast staat hij, dankzij een G-Ride luchtveringsysteem, zo dicht bij de grond dat je er nog geen bord met pannenkoeken onderdoor zou kunnen schuiven. 21″ velgen van mbDesign zijn de kers op de bijzonder extravagante taart.

Hoewel het uiterlijk sterk doet vermoeden dat de bolide wel degelijk gekieteld wordt om meer vermogen te produceren, zijn er geen exacte specificaties over duidelijk. In het ergste geval is het een onaangetaste 231 pk sterke diesel.

Beeld: J. Otto