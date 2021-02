Dit is het eerste slachtoffer van de Stellantis-fusie - Autoblog.nl

Stellantis maakt bekend welk merk voor het eerst slachtoffer is van de fusie tussen PSA en FCA.

Ze zijn al zo’n twintig jaar verantwoordelijk voor een aantal van de dikste musclecars uit de Verenigde Staten, maar het einde van de pret lijkt nabij. SRT is namelijk het eerste slachtoffer van de Stellantis-fusie, zo bevestigt het bedrijf tegenover Mopar Insiders. De divisie verantwoordelijk voor monsters als de Jeep Grand Cherokee SRT en RAM 1500 TRX is dus niet meer.

Je zou denken dat het slecht nieuws is dat Stellantis zegt te stoppen met die V8-monsters, maar dat is niet wat er aan de hand is. De werknemers van de divisie blijven namelijk gewoon bij het bedrijf. In plaats van dat ze onder de SRT-vlag vallen, zullen ze dus over de gehele Stellantis-linie werkzaam blijven. De SRT-vaklui gaan dus samenwerken met de PSA-petrolheads en samen kennis delen. SRT-mensen kunnen dus straks aan hete Alfa-Romeo’s en Fiats werken, lijkt het idee.

Daarnaast blijft SRT bestaan als submerk binnen Dodge. Je kan dus ook nog in de toekomst hete Dodge SRT-modellen kopen, als de Charger en de Challenger. Het verschil is alleen dat ze niet dor de ‘SRT-afdeling’ zijn aangepakt, maar door de performance-afdeling van Stellantis. Ze heten alleen nog steeds Dodge SRT. In de praktijk verandert er dus eigenlijk niet zo veel, maar is het vooral een administratief iets. Althans, dat hopen we dan.

Het is niet voor het eerst dat SRT reorganiseert. In 2004 werd de divisie hernoemd van Performance Vehicle Operations naar Street & Racing Technology. Het idee was dat SRT Chryslers antwoord op AMG zou worden. Alle Chryslers, Dodges en Jeeps zouden dus een SRT-submodel krijgen. In 2012 werd SRT daadwerkelijk een eigen merk, de Viper uit 2013 werd bijvoorbeeld als SRT Viper uitgebracht. Een jaar later werd SRT weer onder Dodge gebracht, om Dodge//SRT te maken. Nu vervalt SRT dus als losstaande divisie, maar de Dodge//SRT-modellen blijven – gelukkig – voortbestaan.

Foto: Challenger SRT Demon van @Spotcrewda via Autojunk.nl.