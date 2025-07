Gaat de eerste Ferrari EV er zo uit zien?

Ferrari lijkt zeer gecharmeerd van de snelste EV ter wereld, ondanks dat een huwelijk er wellicht niet in zit.

Het lijkt tegenwoordig alsof de vraag niet is óf een merk met een EV komt, maar wanneer de kogel door de kerk is en er wordt geïnvesteerd in deze aandrijvingsvorm. Voor Ferrari is het antwoord in ieder geval: binnenkort. Met een tweeling zelfs: er komt een model voor de ‘massa’ (relatief gezien dan) en eentje die moet laten zien hoe goed een Ferrari EV is of kan zijn. Dat laatste model zou eerst komen en kunnen we zelfs al binnenkort verwachten.

Ferrari EV

Het merk uit Maranello staat er uiteraard om bekend dat ze niet zo veel delen met anderen, in ieder geval qua motor en aandrijflijn. Dus ook een EV zou dan in-huis gebouwd worden, wat geen makkelijke taak is. Kan het niet makkelijker? Of in ieder geval geïnspireerd op iets anders? Wellicht toch een beetje. Op de heilige grond van het Ferrari-hoofdkwartier in Italië werd een dwaalgast gesignaleerd die daar niet toevallig reed.

Xiaomi

Het gaat namelijk om een Xiaomi SU7 Ultra. Dit Chinese merk bouwde een paar jaar geleden nog enkel smartphones, maar heeft nu al hun stempel gezet op de autowereld. De SU7, hun eerste wapenfeit, laat vele ‘mainstream’ EV’s nu al stof happen, letterlijk en figuurlijk. Het merk wist dan ook eindelijk met de snelste versie van de SU7, de Ultra, officieel het record neer te zetten voor snelste EV op de ‘Ring. Een auto om rekening mee te houden. Ferrari lijkt dat zeker te doen, want volgens bronnen tegen CarNewsChina is de SU7 Ultra in Maranello eigendom van Ferrari om het apparaat onder de loep te leggen.

Da’s op zich niet zo bijzonder, merken kijken vaak even in andermans keuken om te zien hoe concurrenten het doen. Een andere bron op Weibo beweert echter dat Ferrari al eens met Xiaomi om de tafel heeft gezeten voor een potentiële samenwerking. Daar lijkt concreet niks uitgekomen te zijn, maar het is wel extra bewijs dat Ferrari toch wel graag wil dat hun EV van goede huize komt. En waarom dan niet kijken naar het merk dat ondanks hun prille bestaan al de wereld op zijn kop zet?

Cynici zouden dan weer zeggen dat die samenwerking er al lang is aangezien de nieuwste Xiaomi, de YU7, wel héél erg lijkt op een Purosangue. Wie weet heeft er een ‘ruildeal’ plaatsgevonden: jullie ons design, wij jullie kennis. Had je dat nou maar gedaan in de Pininfarina-tijd…