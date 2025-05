Eerste Ferrari EV laat langer op zich wachten

Het lijkt erop dat Ferrari de onthulling van een volledig elektrisch model heeft uitgesteld.

Naast de hybride modellen werkt Ferrari op de achtergrond keihard aan een volledig elektrisch model. Een model waar autoland zeer afwachtend naar uitkijkt, want het is nogal een dingetje als Ferrari een elektrische auto gaat uitbrengen.

EV’s staan nu niet bekend als apparaten vol emotie, neem een Rimac Nevera. Technisch heel knap hoor, maar je krijgt er geen kippenvel van. Na 10x acceleren geloof je al die pk’s wel. Ferrari heeft eerder gecommuniceerd dat ze magie kunnen brengen met hun eigen elektrische auto. De verwachtingen zijn torenhoog.

Ferrari EV in 2026

Maar je moet echt nog even wachten. Voor zover bekend zou Ferrari dit jaar op 9 oktober tijdens Capital Markets Day de volledig elektrische auto onthullen. De Italiaanse autobouwer heeft meer details bekendgemaakt over die onthulling en de plannen lijken wat te zijn gewijzigd. Daarover bericht onder andere Road & Track.

Zo komt er geen daadwerkelijke onthulling van een model, maar slechts de technologie gaan we in oktober zien. Het model krijgen we pas in de lente van 2026 te zien. Tijdens de conference call over de kwartaalcijfers bevestigde CEO Benedetto Vigna verder dat de eerste EV van Ferrari pas in oktober 2026 op de markt zal verschijnen.

Oftewel. Op 9 oktober krijgen we een voorproefje. Denk aan aandrijflijn, eventuele batterijcapaciteit, pk’s, misschien de actieradius. Het technische plaatje van de volledig elektrische Ferrari. De koets eromheen blijf nog een geheim en vraagt nog tenminste een jaar geduld.

Q1 2025

2025 staat onder andere in het teken van de onlangs onthulde 296 Speciale en Speciale A. De eerste drie maanden van dit jaar zitten er inmiddels op. Ferrari zag in het eerste kwartaal van 2025 een omzetgroei van 13% en een stijging van 15% in de winst. De sterkste vraag kwam wederom uit Europa en de Verenigde Staten, waarbij Amerika goed is voor één op de vier Ferrari’s.

Opvallend genoeg verkoopt Ferrari zijn hybride en benzinemodellen bijna even vaak. Ondanks dat er meer pure ICE-modellen (acht) dan hybrides (vijf) in het gamma zitten, is de verdeling ongeveer 51% verbrandingsmotoren en 49% hybrides. De klanten van het merk willen die batterijen dus wel prima. Anders bleven ze wel weg.