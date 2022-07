Gaat deze burgerlijke Hyundai occasion voor een recordprijs?

Het beste ergens in zijn is altijd een prestatie, dus ook de beste Hyundai Elantra ter wereld zijn is een record. Wellicht gaat deze zeer burgerlijke Hyundai occasion voor een recordprijs de deur uit.

Hyundai en Kia zijn momenteel hot. Ze leveren zeer competitieve EV’s voor de nieuwe wereld en ook hun reguliere modellen zoeken steeds meer de gewaagde kant op. Extra bijzonder als je bedenkt dat je alle reden had om zo’n twintig jaar geleden nog niet dood gevonden te willen worden in een product van Hyundai Motor Company.

Hyundai Elantra

Neem de Hyundai Elantra. Momenteel de middenklasser in de VS, maar wij mochten ook genieten van het apparaat in 2003. Nou ja, ‘genieten’. We moeten er gelijk bij zeggen: als je écht niks geeft om kwaliteit, verfijning, aankleding, rijeigenschappen, karakter, premium-beleving, design of snelheid, dan was het wel een goedkope manier om van A naar B te komen. En de krengen bleken nog aardig betrouwbaar ook. Maar als ook maar één van de eerdergenoemde zaken belangrijk is voor je, dan kon je beter even iets dieper in de buidel tasten. Het was het wegwerpservies van de auto-industrie: oersimpel en doeltreffend, maar wanneer je er klaar mee bent kan ‘ie zo de shredder in.

Hyundai Elantra occasion

Toch lijkt het alsof niet iedereen de Hyundai Elantra zag als een wegwerpbordje. We vinden vandaag een Hyundai Elantra als occasion en de auto is in ongekend goede staat voor een HMC-product uit de jaren ’00. Mag ook wel, want er staat slechts 8.000 km op de teller! De auto is van 2003 tot vroeg in 2022 bij dezelfde eigenaar gebleven, die kennelijk niet zo veel reed.

Elantra GT

Dat terwijl hij toch een zeer blitse Hyundai Elantra heeft samengesteld. In het sedanland dat de VS is, is de keuze voor een Elantra liftback sowieso al bijzonder. Bovendien is deze Hyundai Elantra occasion een heuse GT! Dat betekent een 2.0 liter viercilinder met een heuse 135 pk en wel 178 Nm koppel. Schakelen gaat met de hand en de auto heeft, ja echt, ‘sportvering’. Verdere opties zijn 15 inch sportvelgen, mistlampen, airco, een radio/CD-speler die zowel AM als FM aankan, cruise control(!) én, nu wordt het echt bijzonder luxueus: centrale vergrendeling, elektrische ramen én elektrisch inklapbare spiegels!

Record?

Zelfs met alle opties blijft het een beetje een treurig ding, maar dit zou wel eens de beste Hyundai Elantra occasion ter wereld kunnen zijn. De zilverkleurige middenklasser is in uitmuntende staat met dus een zeer lage kilometerstand. Alleen op detailniveau zijn er wat kleine oneffenheden in de lak en uiteraard zijn er gebruikssporen. Wel heeft de auto een heuse beurt gekregen in 2018 waar de accu, distributieriem en andere kleine zaken vervangen zijn. De auto heeft zijn hele leven in Arizona geleefd, dus ook roest blijft tot een minimum beperkt. Je vraagt je bijna af waarom iemand juist deze auto koos om zo goed te onderhouden. Een simpele reden zou zijn dat de persoon in kwestie een recordbedrag wil vangen.

Kopen

Maar goed, misschien ben jij een fervente Hyundai Elantra-fanaat (het zou ons verbazen) of op zoek naar een uitmuntende Hyundai Elantra occasion. Verwacht geen stuntprijzen: dit exemplaar staat als veiling op Bring A Trailer en zit nu al op 5.500 dollar, bijna twee keer zo veel als de duurste Elantra op Marktplaats. Misschien dat het Hyundai-museum hem wel wil. Of juist niet, want echt een auto om trots op te zijn was het nooit.