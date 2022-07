Sportieve Fun auto voor 22.000 euro

Wat als je de leukste sportieve auto zoekt voor 20 mille? Wat koop je dan nog tegenwoordig? Team Autoblog ging op zoek!

We krijgen heel erg veel aanvragen bij deze Autoblog Advies rubriek. Heel erg veel, waarvoor heel erg veel dank! Mede dankzij jullie aanvragen kunnen we deze rubriek voortzetten. Hulde! Helaas kunnen we ze niet allemaal beantwoorden. Maar schroom zeker niet om de aanvraag gewoon nogmaals te doen.

Voor vandaag hebben we een gecombineerde aanvraag. We hebben namelijk van Timo, Paul én Michael een aanvraag gekregen die heel erg veel op elkaar leken. Het gaat namelijk om een échte auto voor de petrolhead, maar niet eentje waar je compleet op leegloopt.

Sportieve funauto

Een auto waarmee je op het circuit uit de voeten kunt, maar ook waarmee je naar het werk kan als het moet. Het moet natuurlijk wel een beetje van zijn plek komen, vandaar dat we de Mazda MX-5 vandaag buiten beschouwing laten. Houd er echter rekening mee, je kan van een MX-5 ook prima een trackday-wapen maken waarmee je de auto’s in onderstaand lijstje compleet zoek rijdt.

Kortom, we gingen kijken naar een leuke en geschikte sportieve funauto die niet al te duur in gebruik is. Dus waarvan verbruik, motorrijtuigenbelasting en onderhoud binnen de beperken blijven. Dat niet alleen, ook de restwaarde moet goed zijn. Op zo’n manier kun je een periode in zo’n sportieve funauto rijden zonder dat je er op leegloopt.

Toyota GT86

€ 17.700 (particulier, Nederland)

135.000 km

2012

De Toyota GT86 is zo’n auto die overal goed scoort. De basis is perfect: een lichte achterwielaangedreven coupé die als sportieve auto is ontwikkeld. Ja, over die motor is veel gezegd. Heel ‘dik’ klinkt ‘ie niet en er is een koppeldipje halverwege.

Daar staat tegenover dat de D4-S motor verregaand betrouwbaar is. Sowieso, het chassis is het hoogtepunt van deze Toyota, niet de motor. Overigens hoeft het geen probleem te blijven, want voor bijna elk GT86-nadeel is er een upgrade te vinden.

In Nederland is de auto zeldzaam, maar wereldwijd is dit een heel erg populaire auto met een complete aftermarket-industrie erachter. Ook lekker: dankzij het bescheiden gewicht vallen kosten als de verzekering, het verbruik en de motorrijtuigenbelasting reuze mee. Dan kun je dat mooi in het ‘supercharger-fonds’ steken.

Zoals gezegd, ze zijn vrij schaars dus je moet ze met een vergrootglas zoeken. Er is ook een – nog veel zeldzamere – Subaru BRZ. Beide voldaan aan de term sportieve funauto. Uiteraard hebben we een Toyota GT86 aankoopadvies.

Peugeot RCZ-R

€ 19.950 (universele garage, Nederland)

140.000 km

2014

Een onverwachte sportieve funauto is deze Peugeot. Het bewijs dat voorwielaandrijving beter is c.q kan zijn dan achterwielaandrijving. Alhoewel de auto geen gebruik maakt van het voordeel van meer ruimte.

Anyway, je zocht een sportieve fun auto en dit is er eentje. De RCZ-R heeft eigenlijk niet zoveel te maken met de gewone RCZ. Zo is de motor compleet anders en veel zwaarder uitgevoerd door de Peugeot Sport-divisie die ook de Le Mans-racers in elkaar schroefden.

De motor is goed voor 271 pk, waardoor je echt rondjes rijdt om de bovenstaande Toyota GT86. Op een circuit wordt het verschil nog veel groter. Dit zijn stiekem uitstekende trackday auto’s.

Nadelen? Je hebt niet extreem veel ruimte. Ook zijn ze erg zeldzaam, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Upgrades en dergelijke zijn bijna niet te vinden. Toegegeven, die heeft ‘ie ook niet nodig. Maak niet de fout door een ‘gewone’ THP te nemen, die zijn intens veel slechter qua performance en betrouwbaarheid.

Opel Speedster

€ 20.900

2003

90.000 km

Als je lol wil hebben, moet het gewicht zo laag mogelijk liggen. Van meer vermogen wordt een auto sneller in rechte lijn, maar that’s it. Met een lager gewicht kun je beter remmen en sneller de bocht door. De Speedster is weliswaar een Opel, maar werd gewoon door Lotus in Hethel gebouwd.

Het is in basis gewoon een Elise. De Speedster weegt 850 kg en heeft de motor in het midden liggen. Beter wordt het niet. De motor is een 2.2 van Opel met 147 pk, aanzienlijk sterker dan de 1.8 K-Series van Rover in die periode leverde (118 pk).

Hoe beter een sportauto is, hoe slechter de auto is als forens-mobiel. De Speedster is krap, in- en uitstappen vergt gewenning (en lenigheid!) en niet bovengemiddeld comfortabel. Daarbij is het een echte sportieve funauto: het is een sportauto en je hebt er erg veel lol in.

Mocht je geen Speedster kunnen vinden, maak niet de fout door een Opel GT ook als een soortgelijke exoot te zien. Dat is gewoon een goedkoop in elkaar geflanste Saturn. Dat heeft ook zijn charmes, maar staat heel erg ver af van de Speedster. Check hier ons Opel Speedster aankoopadvies!

Porsche Boxster (987)

€ 21.950 (universele garage, Nederland)

2007

170.000 km

Wie had dat gedacht, een heuse Porsche Boxster van de 987-generatie! Met een handbak! Voor dit geld! Zo, de uitroeptekens zijn nu wel op. Het verbaasde ons dat de 987 tegenwoordig zo goedkoop is. Het is namelijk een geweldige auto die vrij weinig verkeerd doet. Voor de leeftijd is het interieur nog meer dan keurig en ziet ‘ie er nog fris is uit.

Dit model wordt aanzienlijk beter oud dan de generaties daarvoor. De rijkwaliteiten staan buiten kijf: de zescilinder boxermotor huilt heerlijk, de besturing is vlezig en informatief en het chassis, oh het chassis. Het is het hoogtepunt van deze sportieve funauto uit Stuttgart.

Het onderstel is niet eens knalhard, maar wel een fijne combinatie tussen scherpte, stabiliteit en comfort. Nadeel, sommige motor-issues zijn bijna net zo prijzig om te verhelpen als bij een Porsche 911. Check dus ons Boxster 987 advies aandachtig!

Ook zit je met dit budget aan de onderkant van de markt. Hogere kilometerstanden, bescheiden uitrusting en niet de allerbeste staat. Daar staat tegenover dat je een Porsche 987 kunt rijden, een van de beste roadsters ooit gebouwd.

Subaru Impreza WRX STI (GRB)

€ 21.950 (specialist, Nederland)

2008

150.000 km

Dit is een lastige. In principe wilden we een Mitsubishi Lancer Evolution aanraden. Dat zijn namelijk bijzonder trakcday-waardige auto’s. Ze zijn echter niet te betalen. Een beetje Evo met het stuur aan de goede kant (links, niet rechts) doet al minimaal 30 mille.

Een échte Subaru Impreza STI vinden is eveneens best lastig, maar niet onmogelijk. Ondanks dat dit Japanse auto’s zijn, moet je ze met zorg behandelen. Stiekem is er namelijk best veel dat er aan kapot kan gaan.

Het voordeel is dat er een wereldwijde fanbase is met oplossingen. En upgrades! Je kunt er van alles van maken. Je kan ‘m standaard houden, maar je kan er ook een trackday-monster van maken.

Het aantal upgrades dat je voor deze Subaru kunt krijgen is ongekend. Ook handig, de restwaarde zakt niet meteen in als je dat doet. Ook gemodificeerde STI’s blijven hun geld waard, mits het goed is uitgevoerd.

Renault Mégane Renault Sport 265 Cup

€ 18.500 (particulier, Nederland)

2014

100.000 km

De Renault Sport-producten zijn al sinds jaar een dag uitstekend geschikt voor dagelijks gebruik én af en toe een trackday. We zijn benieuwd welk merk dat gaat opvangen, nu er geen Renault Sport-producten meer zijn (op de Alpine A110 na). De tweede generatie van deze Renault Mégane-reeks is de heilige graal als je een sportieve funauto zoekt.

In het budget kun je op zoek naar de bijzondere facelift-modellen. Ons advies: de mooiste ‘265 Cup’ die je kunt vinden. Er zijn wat gelukszoekers die 22 mille vragen voor een pre-facelift model met 250 pk, maar die moet je laten gaan.

Dan is het veel te veel voor wat je krijgt. De 265 met Cup chassis is episch qua rijeigenschappen. Het is niet eens de motor. Die stelt niet zozeer teleur, maar is zeker niet de hoofdattractie. Nee, dat is het chassis. De wegligging van deze Renault is echt episch. Binnenste achterwiel optillen: geen probleem.

Nog verder insturen? Ook geen probleem. Kont omgooien met gas los? Kan ook! Qua betrouwbaarheid (we hebben een Megane RS aankoopadvies) zijn het verrassend doorwrochte auto’s. De kosten om het rijdend te houden vallen behoorlijk mee.

BMW 228i Coupé M Sport (F22)

€ 16.600 (particulier, Duitsland)

2015

110.000 km

Een zescilinder BMW is erg lastig als het modern moet zijn. Een oudere 130i project-auto is uiteraard goed mogelijk. Wellicht dat @michaelras en @wouter je op weg kunnen helpen. Maar een nette 228i Coupé M Sport kan wel gewoon. En het leuke is, we vonden zelfs enkele exemplaren met handbak.

Toegegeven, de automaat is stiekem heel erg goed (ook op het circuit), maar de handbak is leuker. En dat is belangrijk omdat we zoeken naar een sportieve funauto. Maak niet de fout door genoegen te nemen met een 220i.

Er zijn chiptuners die beweren dat je ze tot 300-320 pk kunt opvoeren en dat klopt, alleen de zuigers kunnen dat niet aan. De 228i heeft op papier hetzelfde blok, maar is aanzienlijk sterker. Wel is bij de N20 de distributieketting een issue. Preventief wisselen kost je de kop niet en bespaart een hoop ellende.

Overigens is snelheid niet de USP van de F22, maar balans. Met een KW V3 schroefset, Michelin semi-slicks en lichtgewicht OZ Racing wielen kun je van deze BMW 2 Serie een zeer puik sturende auto van maken. Ook hier is er voldoende voor te krijgen, zowel qua upgrades en onderhoud. Zie het eigenlijk als de reïncarnatie van de BMW 2002 Turbo.

YOLO: Caterham Seven 1.6

€ 21.950 (specialist, Nederland)

1998

25.000 km

De Caterham Seven is in principe wat je wil als je een sportieve funauto zoekt. Iedereen die niet een Caterham heeft, weet niet waarover ‘ie praat. Het is autorijden 1.0, alles daarna is een versie met een filter erover. Het probleem is, je gaat het onmogelijk redden met 20 mille. Je moet er meer bij leggen. De exemplaren die wél binnen handbereik liggen, zijn bijzonder gefotografeerd zodat je het stuurwiel niet of nauwelijks zit (die zit dan rechts in plaats van het superieur geachte links).

Nu is het in sommige gevallen mogelijk om het om te bouwen van links naar rechts. Een andere mogelijkheid is iets meer geld neerleggen. Het voordeel dat je dan hebt: het kost niets om het rijdend te houden en afschrijven doe je eigenlijk niet. Dat terwijl de ‘smiles per mile’ eigenlijk niet te evenaren zijn.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!