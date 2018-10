Gaat het morgen keihard plenzen op Suzuka?

Fifty fifty.

Het is voor Max vier jaar geleden dat hij op Suzuka debuteerde in de Formule 1. Het was niet zijn eerste Grand Prix, maar destijds wel zijn eerste vrije training. Op 17-jarige leeftijd kroop de Nederlander achter het stuur van een Toro Rosso, als vervanger van Jean-Éric Vergne.

De mooiste terugblik is een succesvolle terugblik. Het is aan Max om te vlammen dit weekend en als het weer een beetje meezit kan de 21-jarige mooie dingen laten zien. De eerste en tweede vrije trainingen verliepen bewolkt, maar droog. Dat kan morgen anders zijn. In en om Circuit Suzuka is er morgen kans op een fikse bui, er is sprake van een neerslagkans van 50 procent. Dit heeft te maken met tyfoon Kong-Rey die dit weekend aan land gaat komen in Japan. De verwachting is dat deze tyfoon zo’n 40 mm regen met zich mee gaat brengen. De buien kunnen met zo’n storm lokaal zeer heftig zijn. Het is echter afwachten of de fikse buien Suzuka gaan treffen. Het moet ook weer niet te heftig worden, voor je het weet legt de organisatie de kwalificatie stil. Bovendien is Suzuka redelijk centraal gelegen in Japan, terwijl het oog van Kong-Rey morgen ten het noorden in de Japanse Zee tekeer zal gaan.

Mede door de tyfoon zijn voorspellingen lastig te doen. Het is letterlijk 50/50. Óf het F1-circus ontspringt de dans en komt er met een paar druppeltjes vanaf, óf er komt een rivier van water uit de hemel. Wie het hele weekend de F1 wil volgen moet overigens vroeg uit de veren. De derde vrije training is morgen om 05:00. De kwalificatie begint om 08:00. De race start zondag om 07:10.