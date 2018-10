Rotterdamse tankstations geveild voor miljoenen euro’s

Booming business, die tankstations.

Vorige week werd er een zogenaamde tankstationveiling georganiseerd. Weer eens wat anders dan die veilingen waar Ford GT’s en LaFerrari’s van de hand worden gedaan. Bij dit soort veilingen mogen er dan geen exotische auto’s in het spel zijn, de bedragen zijn er niet minder om.

Afgelopen maand werd al duidelijk dat tankstations gewild zijn. Oliemaatschappijen betaalden meer dan 100 miljoen euro voor diverse in Nederland gestationeerde pompen. Bij deze nieuwe tankstationveiling ging het om drie pompen in Rotterdam. De veiling werd georganiseerd vanuit de Gemeente Rotterdam. De gemeente legt de huurrechten vast en na een bepaalde periode komen die rechten op de markt. De hoogste bieder gaat er vervolgens met de rechten vandoor.

De rechten voor de drie tankstations waren in handen van de EG Group en dat zal zo blijven. Tijdens de online veiling bood deze exploitant van tankstations het meeste geld. In totaal betaalde de EG Group meer dan 11 miljoen euro voor de tankstations. Voor de Esso-tankstation aan de Molenlaan in Hillegersberg betaalde het bedrijf 3,2 miljoen euro. De Esso aan de Vredenoordkade in Kralingen-Crooswijk leverde 3.175.000 op en de Texaco aan de Vaanweg in Rotterdam-Zuid blijft in handen van de EG Group voor maar liefst 4,75 miljoen euro.

Voor deze investering heeft de EG Group de komende 15 jaar de rechten in handen van deze drie pompen. Wel moet het bedrijf een brandstofvergoeding betalen aan de Gemeente Rotterdam. Dat komt neer op 1,11 euro per 100 liter.

Foto: Esso aan de Vredenoordkade via Google Streetview, met dank aan Paul voor de tip!