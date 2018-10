Elon Musk is weer eens kinderachtig bezig

De Tesla CEO werkt zich blijkbaar graag in de nesten.

Misschien is het maar beter als Elon Musk zijn Twitter account in de prullenbak gooit. De Tesla-man gebruikt het sociale netwerk om geregeld interessante nieuwtjes naar buiten te brengen, maar Twitter is voor Elon ook een prima uitlaatklep om persoonlijke shit met de wereld te delen.

Eerder deze week werd bekend dat Musk een schikking heeft getroffen met de Securities and Exchange Commission (SEC). De instantie klaagde de Tesla CEO aan voor koersmanipulatie naar aanleiding van een eerdere tweet. Met die schikking is het klaar zou je denken. Zand erover. Nou, niet als je met Elon Musk te maken hebt.

Investeerders zullen weer hard het hoofd hebben geschud, want Musk is weer losgegaan op Twitter. In zijn bericht noemt hij de SEC Shortseller Enrichment Commission. Die nieuwe naam past volgens Musk goed bij de beurswaakhond. Investeerders die short gaan, profiteren van een koersdaling. Volgens Musk steunt de SEC deze beursspeculanten.

Het is nog maar de vraag of de SEC zich genoodzaakt voelt te reageren op de tweet van Musk. Het heeft immers een hoge go home Elon, you’re drunk gehalte. Het opvallende is dat de Tesla CEO met de schikking niet alleen afstand nam van zijn functie als bestuursvoorzitter, maar ook zou Tesla de communicatie op sociale media van Musk beter in toom moeten houden. Dat laatste is nog niet helemaal gelukt.