Gaat Lancia nog meer namen uit het verleden herbruiken?

Na Ypsilon, Gamma en Delta komt er nog een iconische naam van Lancia naar het heden, tenminste, daar lijkt het op.

Namen recyclen: het klinkt stom, en tot op zekere hoogte is het ook stom. Waarom merken het dan toch doen? Omdat heritage en weten waar je vandaan komt eigenlijk het enige is dat merken nog kunnen om zich te wapenen tegen de nieuwe lichting merken. Stellantis doet er een schepje bovenop en brengt zelfs een merk dat in de vergetelheid dreigde te raken terug.

Lancia

Dat is natuurlijk Lancia. Daar werden altijd nog auto’s verkocht, maar dan vooral in Italië en voornamelijk de oude Ypsilon. De nieuwe Ypsilon kun je nu kopen (doe dan) en er zit een heel gamma aan modellen aan te komen. Goede woordspeling, want het eerstvolgende model heet Gamma. Uiteraard een naam gedeeld met de oude Gamma.

Daarna komt ook nog een vrij iconische naam terug: Delta. U weet wel, van de rallyauto’s die een groot deel van Lancia’s rallytitels wisten te bemachtigen. En daarover gesproken: er komt nog een naam terug. Tenminste, Lancia heeft de naam alvast geregistreerd.

Lancia Fulvia

En die naam is: Fulvia! Die naam legde Lancia vast bij het Europese trademark-register. Kijk, dat hoeft niks te betekenen, want trademarks moet je verlengen of je raakt ze kwijt. Maar Lancia-revival, al drie namen vanuit het verleden bevestigd, historie: de puzzel klopt wel.

De oplettende kijker dan wel lezer weet dat Lancia al een keer de Fulvia wilde laten herrijzen, in 2003. Toen leende het merk het Barchetta-platform van zuster Fiat om een kekke coupé met de naam Fulvia te bouwen. Vrij modern, maar wel duidelijk met het three box design en zelfs de achtersteven van het origineel.

Helaas denken we dat het dit keer enkel bij de naam en niet de carrosserievorm van de Fulvia blijft als Lancia de naam nogmaals gaat gebruiken. Een rivaal van de Ford Capri misschien? Kan je toch nog zeggen dat de Lancia Fulvia en Ford Capri oog in oog staan in 2025. Het wordt nog bijna leuk ook.