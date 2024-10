Spann0nd! Nieuwe Lancia Gamma is onderweg

Niet alleen de Ypsilon gaat van een opvolger voorzien worden, ook de Lancia Gamma herrijst als een feniks.

De revival van Lancia is compleet en je kan er gewoon weer één kopen in Nederland. Dan krijg je de Ypsilon, een derivaat van de Opel Corsa(-e) en Peugeot (e-)208. Het blijft een beetje één van die twee met bodykit, maar je moet ergens beginnen. Qua styling en interieur is de Ypsilon juist weer een stuk unieker.

Lancia Gamma

Tijd voor meer modellen om het gamma uit te breiden. En het eerste model dat Lancia aan het gamma toevoegt heet… Gamma. Niet te verwarren met de bouwmarkt. Nee, de naam Gamma kan je nog kennen van een grote coupé uit de oude dagen.

Lancia teaset de nieuwe Gamma nu voor het eerst. Zoals wel vaker bij het merk kunnen we nog niet helemaal uitmaken wat we zien, maar goed, het ziet er nu al uit alsof er wat bijzonders mee gedaan wordt. Het enige wat bevestigd wordt is dat de Gamma gebouwd gaat worden in Melfi.

En wat wordt het? Dat weten we nog niet zeker. CEO Luca Napolitano meende dat de Lancia Gamma een vierdeurs coupé à la BMW i4 wordt. Maar er wordt ook gesproken van het STLA Medium Multi Energy-platform dat je kent van de Peugeot 3008. Al is het doel van dit platform dat het universeel gebruikt kan worden, dus kan ‘ie ook op een lager model komen, toch? Maar ja, het kan ook net zo makkelijk een SUV worden om de verkopen op te krikken. Multi Energy insinueert ook dat er EV- en benzinevarianten komen.

2026

De Lancia Gamma wordt ergens volgend jaar onthuld om tegen 2026 in productie te gaan. Lancia zou daarna werken aan een middelgroot model op basis van de Peugeot 308 genaamd Delta.