Vijf nieuwe Volvo’s voor binnenkort (en ze zijn niet allemaal EV)

Volvo doet hun plannen uit de doeken: vijf nieuwe modellen, en niet eens allemaal elektrisch.

Gisteren nog moest Volvo helaas aankondigen dat ze gedag zeggen tegen de V90. Ook al heeft het merk toegegeven dat estates belangrijk blijven, eerst moet er wel geld verdiend blijven worden. Bovendien heeft Volvo nog een zeer serieus elektrificatiestrategie. Er is dus eerst veel ruimte voor andere modellen. Je weet al welke kant dit op gaat.

Vijf (en een halve) nieuwe modellen Volvo

Toch valt het op zich mee. Er komen binnenkort vijf en een halve nieuwe Volvo’s aan als het aan de planning ligt die CEO Jim Rowan deelde. Twee daarvan worden al redelijk concreet zelfs.

Om even te beginnen met die ‘halve’, da’s de Volvo EX30 Cross Country. Dat wisten we namelijk al. Het is geen volledig nieuw model, eerder een derivaat van de huidige EX30. Wel noemt Volvo een datum voor dit model: 10 februari. Over drie dagen. Spann0nd!

ES90

Het eerste volledig nieuwe model dat we mogen verwelkomen is de Volvo ES90. Dat wordt de sedan-broer van de EX90. Verwacht dus eenzelfde strategie, waar het een zeer vergelijkbare auto wordt aan de S90 benzine/hybride. Maar dan op het volledig elektrische SPA2-platform wat ook onder de EX90 en Polestar 3 ligt. Gezien de populariteit van sedans een frisse wind, al verwachten we niet dat er net als bij de XC90 nog een flinke facelift voor de S90 komt. De ES90 kun je halverwege dit jaar al verwachten.

Volvo EX60

Het tweede officieel aangekondigde model is de elektrische evenknie van de Volvo XC60. Deze gaat logischerwijs Volvo EX60 heten. Dit wordt niet alleen een belangrijk model omdat het segment waarin de XC60 opereert belangrijk is, het is ook de eerste auto op het SPA3-platform. Da’s een evolutie van SPA2 en op veel vlakken beter. Naar verwachting krijgen we de EX60 in 2026 te zien. Bij de XC60 kan je er nog wel mee weg komen om de huidige PHEV nog een tijdje langer naast de EX60 te blijven verkopen. Volgens Volvo blijft de XC90 ook ‘zo lang er nog vraag naar blijft’. Volgens Rowan wordt de EX60 echter een gamechanger, wat aan zou duiden dat de stap van een hybride naar een EV kleiner en logischer wordt dan ooit.

Long Range PHEV

Over PHEV’s gesproken: de toekomst is niet honderd procent elektrisch bij Volvo. De derde aankondiging, en concreter dan dit wordt het niet, is een ‘long range PHEV’. Al lijkt het erop dat deze vooral voor China bedoeld is. Toch kan het voor Europa ook interessant worden, want Volvo houdt de deur open voor alle soorten aandrijving. Het merk plant veel modellen in veel aandrijfsoorten: EV, PHEV en zelfs Mild Hybrid blijven allemaal. Op één paard wedden gaat het merk niet doen.

Nog twee EV’s

Maar dat er meer EV’s komen is duidelijk. Er zijn namelijk nog twee modellen die op de kalender staan voor ‘binnenkort’ en concreter dan ‘SPA3’ voor beide wordt het nog niet. Het zou wel gaan om een refresh voor bestaande modellen. Wellicht dus opvolgers voor de EX40 en EC40, of misschien zelfs wel de S/V60. Wie zal het zeggen, voor nu dan.