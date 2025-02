Duurste Donkervoort van Marktplaats heeft een gedurfde spec

Je kan een Donkervoort F22 helemaal naar wens samenstellen en dat is bij de duurste van Marktplaats zeker gebeurd.

In Nederland gebouwde auto’s mogen dan geen gigantische impact maken op de wereldwijde autoproductie, maar tegelijkertijd mag je apetrots zijn op wat ze bij Donkervoort nog neerzetten anno 2025. Auto’s die normaliter niet meer verkoopbaar zouden zijn, maar dan nog volop gebouwd. Hoe doe je dat? Als schoenmaker bij je leest blijven. En veel geld ervoor vragen.

Donkervoort F22

Na de Donkervoort D8, een auto die het ‘Caterham Seven-recept’ tot het extreme opvoerde, kwam namelijk doodleuk een opvolger genaamd F22 die uit hetzelfde hout gesneden is. Maar dan nog extremer, nog sneller, nog lichter, nog leuker. En nog steeds die Audi-vijfcilinder, tenminste, tot recent. Geen zorgen, er zijn zeker F22’s met die motor gebouwd en die kan je gewoon kopen. Tenminste, deze op Marktplaats kan je kopen.

Wij presenteren de duurste Donkervoort F22 van Marktplaats. Da’s gemeen, want het is de enige. Het is dus ook nog de goedkoopste. Maar het is duidelijk de duurste Donkervoort van Marktplaats en zelfs als er andere F22’s op stonden, zou dit exemplaar waarschijnlijk in de bovenste prijsregionen eindigen. Kijk maar mee.

Wellicht is het je al opgevallen dat de F22 in kwestie paars is. En dat is niet gewoon paarse lak, nee, het is paars koolstofvezel. Dit is namelijk één van de vijfentwintig ‘Bare Naked’-edities van de Donkervoort F22. Als contrast is er een soort goudkleur aangebracht op de velgen. Als nog harder contrast zijn de remklauwen in een enorm felle tint turquoise gespoten. Deze kleur komt ook terug op de diffusor.

We hopen dat je houdt van die kleur, want in het interieur van de Donkervoort F22 wordt duidelijk waarom die kleur mondjesmaat op het exterieur terugkomt. Het interieur is namelijk grotendeels gestoffeerd met leder in diezelfde turquoise kleur. Het idee van een Donkervoort is dat het gewicht laag is en dus worden het leer en koolstofvezel afgewisseld. Bijzonder is het zeker, smaakgevoelig ook hebben wij het idee. Maar ja, een auto in deze prijsklasse moet je ook behandelen als iets bijzonders.

Kopen

Snel is elke Donkervoort F22, ook de duurste op Marktplaats. De 2.5 liter grote Audi-vijfcilinder is door ABT opgevoerd naar 500 pk, waarmee 0 naar 100 mogelijk is in 2,5 seconden. Wel snel schakelen, want dat moet je zelf doen. Het ding weegt maar 750 kg, dankzij het feit dat dit een Bare Naked is zelfs 10 kg meer dan een ‘normale’ F22.

Wat mag dat geintje kosten? Niet schrikken: deze één jaar en 3.000 kilometer ervaren Donkervoort F22 mag nog 419.950 euro kosten op Marktplaats. Dat is niet voor de poes. Maar dan heb je wel iets écht unieks en iets echt Nederlands. Koop dan!