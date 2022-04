Gaat Lewis Hamilton onder de Braziliaanse vlag racen?

Dat klinkt misschien gek, maar de mogelijkheid bestaat echt dat Lewis Hamilton straks onder de Braziliaanse vlag gaat racen.

Hij blijft de gemoederen bezig houden hè, die dekselse Sir Lewis Hamilton – Larbalestier. Is het niet omdat hij de wereldtitels aaneen reeg in zijn superieure Mercedes, dan is het wel omdat hij voor elke race wilde knielen of vanuit zijn privéjet op Insta zette dat we met z’n allen minder CO2 moeten uitstoten.

En nu heeft hij weer iets nieuws hoor. Het zou namelijk zomaar kunnen dat Lewis Hamilton binnenkort onder de Braziliaanse vlag gaat rijden. Er is namelijk een wetsvoorstel gedaan in het Braziliaanse parlement om Lewis ereburger van Brazilië te maken. Dus dat betekent dat hij de Braziliaanse nationaliteit krijgt.

Lewis houdt van het Braziliaanse leven

Hamilton is namelijk dol op de Brazilianen en nu blijkt dat zij dat ook op hem zijn. Al moet de aanvraag voor zijn Braziliaanse ereburgerschap nog wel worden goedgekeurd door het parlement. Maar ook als dat niet gebeurt, zeggen ze dat hij al in het hart van de Brazilianen leeft.

Hamilton zei zelf op een bijeenkomst in Sao Paulo dat hij enorm vereerd is door het voorstel en grapte daar achteraan dat hij met smart wacht op zijn Braziliaanse paspoort. En als hij dat in zijn bezit heeft, kan hij gaan racen onder de Braziliaanse vlag. En ach, waarom ook niet.

Hamilton beroofde Braziliaan van wereldtitel

Lewis en Brazilië gaan ver terug. Lewis is namelijk een enorme fan van Ayrton Senna en rijdt speciaal om hem te eren met een gele helm. Toen hij op gelijke hoogte met die legende kwam qua pole positions, kreeg hij zelfs een originele helm van Senna van diens familie als cadeautje.

Er is alleen 1 ding dat de Brazilianen misschien zijn vergeten. Het was namelijk Lewis Hamilton die ervoor zorgde dat Brazilië beroofd werd van hun laatste wereldkampioen. Misschien weet je het nog wel. Felipe Massa was tijdens de race op Interlagos in 2008 heel eventjes wereldkampioen, totdat Lewis een remmende Timo Glock voorbij kon en zo genoeg punten haalde om zelf zijn eerste titel te veroveren.

Maar ach. Als je op deze manier als land in een klap 7 wereldtitels kunt bijschrijven, dan snap ik het ook wel weer. In dat geval rest ons niets anders dan uit volle borst te zeggen:

Boa sorte met je nieuwe paspoort Lewis!