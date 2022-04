Exclusief: Nederland krijgt zijn eigen Toyota TS050 HYBRID – VIDEO

Nederland is een Le Mans-racer rijker! Nederland krijgt namelijk zijn geheel eigen Toyota TS050 Hybrid.

Te zien voor iedereen

Toyota Gazoo Racing draagt een TS050 Hybrid over aan de Nederlandse Toyota-importeur. Gelukkig verdwijnt de bewuste TS050 Hybrid niet achter slot en grendel, want iedereen kan hem vanaf nu bekijken in het Louwman Museum in Den Haag.

Wat maakt deze TS050 nu eigenlijk interessant? Want echt nieuw is de TS050 niet meer. Sterker nog: de auto stamt al uit 2016 en is al opgevolgd door de GR010. Met de TS050 Hybrid won Toyota in totaal drie keer Le Mans. Nederland krijgt nummer 7, de kampioensauto van 2020. En met kampioensauto bedoelen we dat deze auto de winnaar is van het rijdersklassement van het FIA World Endurance Championship (WEC) 2019/2020.

Negen exemplaren van Toyota TS050 gebouwd

Rob Leupen, vice president van Toyota’s autosportdivisie: “Er zijn in totaal negen exemplaren van de TS050 gebouwd. Die bestaan allemaal nog. Nummer 7 is heel bijzonder, want het is een originele raceauto waarmee we daadwerkelijk hebben gewonnen in 2020. Het is een volledig originele auto, zelfs de beschadigingen zijn nog aanwezig. Als er geen beschadigingen op zouden zitten, dan weet je eigenlijk al meteen dat het geen originele raceauto is.”

Waarom naar Nederland?

Maar waarom komt deze TS050 nu naar Nederland? Rob Leupen kan het antwoord geven. “Wij hebben een goede band met Evert Louwman. Hij is een enthousiast autokenner en verzamelaar. Daarnaast heeft hij natuurlijk een rijk Toyota-verleden gezien het importeurschap van Toyota in Nederland. Bovendien heeft hij zijn een eigen museum in Den Haag. Ook in Raamsdonksveer staan de nodige auto’s, waaronder auto’s uit Keulen, denk aan Formule 1-auto’s en rallyauto’s. Wij vonden dat het tijd werd dat er ook een TS050 Hybrid bij kwam, gebouwd door John Litjens, Project Leader bij Toyota Gazoo Racing.”

Diverse Nederlanders betrokken bij ontwikkeling

Een auto met een Nederlands tintje dus. Leupen: “Er zit sowieso een Nederlands tintje aan de TS050. We hebben nogal wat mensen uit Nederland die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de TS050. Diverse Nederlanders waren onder meer verantwoordelijk voor de aerodynamica, composiet-ontwikkeling, packaging en de transmissie. De complete aandrijflijn komt dan weer uit Japan, dat wordt niet bij ons in Keulen gedaan.”

Aandrijflijn TS050 Hybrid

De aandrijflijn van de TS050 is heel noemenswaardig, want op papier heeft deze LMP1-racer een 2,4-liter twinturbo V6-benzinemotor met 368 kW (500 pk) in combinatie met een 8MJ hybride systeem, bestaande uit een elektromotor vóór en achter. Dit hybride systeem produceert ook 500 pk, waardoor een systeemoutput ontstaat van een stevige 1.000 pk. Op een gewicht van minder dan 900 kilogram levert dat natuurlijk het nodige vuurwerk op.

De generatoren vóór en achter slaan remenergie op in een lithium-ion batterij, zodat de energie later als boost kan worden gebruikt. Een soortgelijk systeem hebben personenauto’s met een hybride systeem.

Regels kunnen wijzigen

Een auto als de TS050 wordt op basis van FIA-reglementen ontwikkeld. Elk seizoen kunnen die regels wijzigen. Het kan dus zijn dat een auto te snel wordt bevonden en dat er omwille van veiligheidsredenen aanpassingen nodig zijn om de aerodynamica aan te passen. De TS050 Hybrid kreeg in zijn carrière bijvoorbeeld een 15 mm hogere frontsplitter, een smallere diffuser achter, een hogere neus en grotere zijspiegels.

Zeer knusse cockpit

Het interieur van de TS050 is niet geschikt voor mensen met claustrofobie. De precieze functies leggen we uit in de video. De Toyota TS050 HYBRID heeft verder natuurlijk het spectaculair ogende kleurenthema waarbij zwart, wit en rood de hoofdkleuren vormen. Dit thema prijkt sinds mei 2015 op alle auto’s van Toyota Gazoo Racing.

LMP1-kampioenschap

Met de TS050 nam Toyota deel aan het LMP1-kampioenschap. In het begin deden Porsche, Audi en Nissan nog mee. Die haakten op een gegeven moment af, waardoor Toyota feitelijk het enige fabrieksteam was. Daar konden kleinere privéteams als Rebellion en ByKolles niet tegen opboksen. Leuk dus dat Toyota al die jaren won, maar van serieuze concurrentie was niet echt sprake.

Leupen: “Le Mans wordt niet alleen beslist op basis van de snelste auto, maar vooral met betrouwbaarheid. Je moet ook een beetje geluk hebben. Of beter gezegd: je moet geen pech hebben. Je hebt geluk als je geen pech hebt.”

LMP1 was extreem duur

LMP1-auto’s waren bovendien extreem duur om te ontwikkelen. De leiding van het World Endurance Championship (WEC) nam uiteindelijk het besluit om de LMP1-klasse op te schorten. Tijd voor een frisse wind. Die kwam er in de vorm van de nieuwe Hypercar-klasse.

De reglementen van deze nieuwe topklasse zorgen voor aanzienlijk lagere kosten ten opzichte van de LMP1-auto’s en staat het gebruik van hybride-aandrijflijnen toe. En dat vinden natuurlijk meer merken interessant. Toyota haakte al vrij snel aan en ook merken als Peugeot, ByKolles, Glickenhaus zien brood in de Hypercar-klasse. Audi, Ferrari en Porsche volgen in 2023. Alpine en Lamborghini zien de nieuwe hypercarklasse ook wel zitten, alleen is nog niet bekend wanneer ze instappen.

Hypercar-klasse uitgelegd

Belangrijk om te weten is dat de Hypercar-klasse wordt gevormd door twee verschillende categorieën, te weten Le Mans Hypercar (LMH) en Le Mans Daytona Hypercar (LMDh). De LMH-auto’s zijn ontwikkeld op basis van de nieuwe regels van WEC en FIA. De auto heeft grote overeenkomsten met een straatauto en beschikt wel of niet over een hybride-aandrijflijn. Een LMDh-auto is in het begin ontwikkeld voor zowel het WEC- als het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Het concept is in grote lijnen gelijk aan LMH.

De regels in de Hypercar-klasse – officieel bekend als LMH of LMDh – zijn wel iets anders dan die van een LMP1-auto. Auto’s in deze klasse mogen een gecombineerd vermogen hebben van ongeveer 500 kW (680 pk), bereikt door zowel de verbrandingsmotor en het hybride systeem. De auto moet minimaal 1.030 kilogram wegen. De verwachte rondetijd op Le Mans is 3:30.00.

Hoe meer titelkandidaten, hoe beter

Rob Leupen kijkt reikhalzend uit naar extra deelnemers in de Hypercar-klasse. “Hoe meer titelkandidaten, hoe beter. Dat maakt de Hypercar-klasse spannender dan ooit, want door lagere kosten is het voor meer merken interessant om deel te nemen aan het WEC. Audi, Porsche, Ferrari en Peugeot hebben allemaal al toegezegd. In 2024 volgt Renault en ook Cadillac betreedt het WEC. De Balance of Performance (BOP) is een nieuwe toevoeging om een eerlijk strijdveld te behouden. Iedereen moet een goede kans maken.”

En natuurlijk gaat Toyota Gazoo Racing opnieuw voor de overwinning op Le Mans. De afgelopen vier edities wonnen de Japanners. Met extra concurrentie zal dat extra uitdagend worden. De TS050 heeft in ieder geval zijn plicht gedaan. Nummer 7 mag gaan genieten van zijn pensioen in het Louwman Museum.