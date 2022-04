Lezersvraag: Bezuinig jij door de inflatie op onderhoud van de auto?

Alles wordt in ras tempo duurder, dus dat betekent dat je soms moet kiezen waar je je geld aan uitgeeft. Wij zijn benieuwd of jij nu bezuinigt op het onderhoud van je auto.

Het is de laatste tijd echt niet normaal zo snel als alles duurder wordt. Er is berekend dat de inflatie dit jaar kan oplopen tot bijna 12%. Dat is me nogal een hoop. Bij een gelijkblijvend inkomen betekent dit dat je ineens 12% minder geld te besteden hebt.

Voor sommige mensen met een wat dikkere portemonnee is het vooral hinderlijk, maar er zijn ook hele volksstammen die nu niet meer uitkomen. En dan wordt het een kwestie van keuzes maken.

Zorg je dat je deze maand voldoende verse groenten op tafel hebt en laat je het onderhoud van de auto voor wat het is? Of eet je wel uit de frituur omdat de auto een set nieuwe banden moet hebben? Keuzestress en niet zo’n beetje ook.

Bezuinigen op onderhoud of niet?

Ikzelf ben een echte autoliefhebber en heb de mazzel dat ik een dagelijkse en een fun auto heb. Ik merkte aan mezelf dat ik de plezierritjes met de cabrio toch wel wat beperkt heb de afgelopen tijd, omdat de benzine zo extreem duur was. En aangezien er was aangegeven dat die wel iets goedkoper ging worden, heb ik gewacht met tanken en tikte ik 20 piek minder af voor een tankje.

Qua onderhoud weet ik het niet, omdat beide auto’s gelukkig net helemaal gedaan zijn en nog niet naar de garage hoeven voor een beurt. Maar ik kan me voorstellen dat ik er misschien wel even mee zou wachten vanwege de kosten. Dan maar wat minder rijden.

Kan het onderhoud wel even wachten?

Ik kan me derhalve goed voorstellen dat een heleboel mensen denken dat de auto nog wel een maandje langer met de huidige olie of filters kan. Die gooien er wel een litertje vers spul in en wachten met de volledige wissel totdat het vakantiegeld binnen is ofzo. Snap ik heel goed, sommige dingen zijn belangrijker dan verse olie.

Maar wij hier ter redactie zijn vooral benieuwd hoe jij daarin staat. Als echte autoliefhebber. Want dat ben je, anders kwam je niet ieder uur trouw naar Autoblog om een nieuw artikeltje te lezen.

Dus, bezuinig jij op het onderhoud nu alles door de enorme inflatie zoveel duurder is geworden, of maakt jou dat niks uit en eet je wel een maandje droog brood en drink je 3ES cola in plaats van the real deal, zolang je auto maar tiptop is?

Deel het met ons in de comments!