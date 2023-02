Gaat Max peentjes zweten van de Ferrari SF-23?

Ferrari heeft de SF-23 gepresenteerd, de vraag is of Max Verstappen nu bibberend in zijn stoeltje zit..

Dat zal natuurlijk wel meevallen. Maar feit is dat Scuderia Ferrari met dit nieuwe wapen gaat strijden voor het wereldkampioenschap in 2023. Samen met Mercedes-AMG Petronas F1 en Red Bull Racing zijn dit de drie grootste kanshebbers voor de titel in het aankomende seizoen.

Van alle teams tot nu toe heeft Ferrari in elk geval de vermakelijkste onthulling. Geen stoffige studio en applaudisserend volk wanneer het doek van de auto wordt getrokken.

Nee, Ferrari gaf de acte de présence door de nieuwe SF-23 op Fiorano te laten rijden. Niet meteen op topsnelheid uiteraard, maar je krijgt wel een goed idee van de nieuwe auto.

Zo op het eerste oog zijn er geen enorme veranderingen meteen te zien. Wel was een beetje porpoising waarneembaar op Fiorano. Het zal toch niet.. De livery laat ook weinig aan de verbeelding over.

Typisch Ferrari rood in combinatie met zwarte details. Het is in elk geval niet moeilijk zoeken op de grid. Net als Red Bull Racing, houden ze bij Ferrari graag aan de tradities vast. Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr gaan samen met de nieuwe Ferrari SF-23 strijden voor de titel.