Deze Brabus 1300 heeft slechts een 1.3 liter motor

De Brabus 1300 met 1.3 liter motor klinkt niet echt heel erg dik. Toch is het dat wel.

We kennen Brabus allemaal als tuner van Mercedessen. Dat is ook iets dat ze heel erg graag en heel erg goed kunnen doen. Maar dat is zeker niet het enige. De dames en heren hebben in Bottrop een grote Mercedes-Benz dealer, ze verstrekken kredieten en verzekeringen. Ook kun je er terecht voor heel veel verschillende modificaties voor Mercedessen. Dit kan van simpele chiptuning tot een complete V12-conversie.

Maar ze doen meer dan dat. De laatste tijd doen ze veel modificaties voor andere merken dan die van Das Haus. Zo kun je bij Brabus ook terecht om je Porsche 911 Turbo of Rolls-Royce Ghost flink aan te pakken. Het project van vandaag is voorzien van minder vermogen, want de Brabus 1300 R Edition 23 heeft slechts een 1.3 liter motor.

Samenwerking met KTM

En ondanks dat de 1.3 flink gepeperd is, is het naar Brabus-maatstaven bescheiden. De Brabus 1300 R Edition 23 is een samenwerking tussen KTM en Brabus. het is niet de eerste keer, vorig jaar waren de twee ook al samen in de weer.

Dat ging nog om de Brabus 1300 R, dit is de 1300 R Edition 23. Zie je het verschil? Nou, onze motorrijder @michaelras ziet zo al 23 afwijkende punten, waarschijnlijk.

De basis van de Brabus 1300 R Edition 23 is de KTM 1290 Super Dukke Evo, net als de vorige keer. Brabus is nu nog meer los gegaan met koolstofvezel-onderdelen voor de motorfiets uit Oostenrijk. Zo is er nog meer carbon bij de koplampen en luchtinlaat.

Ook is er een nieuw zadel, uiteraard door Brabus opnieuw bekleed. Dat is wel een coole feature! Uiteraard is deze verwarmd, zodat je billen het comfortabel hebben.

Prijs Brabus 1300 R Edition 23

Ook nieuw – en echt heel erg tof – zijn de nieuwe velgen. Het zijn de Brabus Monoblock Z’s, gesmede velgen speciaal voor een motorfiets. Het design lijkt wel wat op dat van de Brabus automobielen. In dit geval zijn ze afgewerkt in Platinum Black.

Over kleuren gesproken: je kunt kiezen uit twee tinten. Ten eerste is daar Superblack en ten tweede is daar Stealth Grey. Van beide kleuren gaat Brabus er 145 bouwen. In totaal rollen er dus 290 exemplaren af van de band.

De prijs is ook bekend. De Brabus 1300 R Edition 23 kost namelijk een nauwelijks te bevatten 42.500 euro. Je moet dan 2.500 euro aanbetalen en deze site goed in de gaten houden. Over twee dagen is het mogelijk er eentje te bestellen, mits je snel bent. Vorige keer waren alle Brabus-motorfietsen binnen 2 minuten uitverkocht, namelijk.

