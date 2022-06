Gelukkig: Ferrari gaat niet Porsche achterna

Je hoeft niet bang te zijn dat je straks op iedere straathoek een Ferrari SUV ziet staan.

Eind jaren ’90 werd Porsche een sportwagenfabrikant die SUV’s ging bouwen, maar inmiddels is het een SUV-fabrikant die sportwagens bouwt. Die overigens nog net zo gaaf zijn, dus wat dat betreft mogen we niet klagen.

Toch doet het feit dat Cayennes en Macans in groten getale rondrijden een béétje afbreuk aan de exclusiviteit van het merk. Het bezitten van een Porsche is daardoor minder bijzonder geworden, hoe je het ook wendt of keert. Voor Lamborghini geldt – in mindere mate – hetzelfde, sinds de introductie van de Urus.

Zoals jullie inmiddels weten gaat ook Ferrari overstag en komen ze met een SUV. Betekent dit dat er straks in Oud-Zuid op iedere straathoek een Ferrari staat? We hopen eigenlijk van niet, want daarmee verliest het merk toch een stukje magie.

Ferrari stelt ons echter gerust. Ze ontvouwden vandaag hun strategische plannen en daarbij kwam uiteraard ook de SUV aan bod. De Italianen benadrukken expliciet dat ze deze auto exclusief willen houden.

Volgens de huidige planning wil Ferrari dat de Purosangue niet meer dan 20% van de leveringen zal uitmaken. Niet alleen in het begin, maar gedurende de hele levenscyclus. Ferrari blijft op die manier voor 80% een sportwagenfabrikant.

Om dat even te vergelijken met Porsche: in het eerste kwartaal was 55% van de verkochte modellen een SUV. En dan heb je ook nog de Panamera en de Tacyan, wat ook geen sportwagens zijn.

Om nog even terug te komen op de strategische plannen van Ferrari: ze hebben maar liefst 15 introducties op de planning staan van 2023 tot 2026. Daar zal ook de allereerste elektrische Ferrari tussen zitten. De introductie daarvan staat voor 2025 op de agenda. En de Purosangue? Die mogen we in september welkom heten.