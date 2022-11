Wedstrijd Nederlands elftal zal vandaag voor veel files zorgen!

Tijdens de vroege avondspits worden veel files verwacht, omdat het Nederlands elftal vanmiddag speelt.

Het WK is begonnen! Mooie timing nu het Formule 1 seizoen net afgelopen is. Bij de F1 was Nederland succesvol, hopelijk zal dit ook het geval zijn in Qatar. Vanavond is de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal en we hopen natuurlijk allemaal op een mooie overwinning. En daar willen we niks van missen, de verwachting is daarom dat het druk gaat worden op de wegen.

Nederlands elftal zorgt voor files in vroege avondspits

Vanavond is het dan zover: Nederland speelt tegen Senegal. De analisten weten het zeker, we gaan winnen. Maar dat hebben we wel vaker gedacht, niks is dus zeker. Echter, we willen er niks van missen. Daarom vertrekken we vandaag massaal wat eerder naar huis. De aftrap is namelijk om 17.00 uur. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie verwacht daarom, vroeger dan normaal, veel files. Meestal staan de meeste files op de borden tussen 16.00 en 17.00 uur.

Nou zijn files tegenwoordig weer helemaal terug van weggeweest. Maar de verwachting is dat er vandaag al files zullen zijn rond de klok van 15.00 uur. Dat is vroeg, heel vroeg. Goed om daar rekening mee te houden als je zelf de weg op moet. Bijkomend nadeel is dat het WK voor het eerst in de winter wordt gespeeld. Dan staan er altijd al meer files door de weersomstandigheden en omdat het eerder donker is.

Meer verwachtingen

Na de eerste wedstijd volgen er natuurlijk nog meer. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie verwacht dan ook dat vertragingen zullen optreden door voetballiefhebbers die eerder naar huis gaan. De tweede wedstrijd is aanstaande vrijdag om 17.00 uur. Oranje speelt dan tegen Ecuador. Dan verwacht de dienst tevens een eerdere spits, namelijk tussen 15.30 en 16.30 uur.

De laatste groepswedstrijd van Oranje is op dinsdag 29 november. Onze jongens spelen dan tegen het thuisland. Altijd spannend. Deze wedstrijd start om 16.00 uur, dat maakt dat er files kunnen ontstaan rond 14.00 uur.

Hopelijk wordt vanavond de eerste overwinning behaald. Wees er dus van bewust, als je de weg op gaat, dat er vermoedelijk eerder vertragingen ontstaan. Verstandig dus om de verkeersinformatie in de smiezen te houden.