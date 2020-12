Gaat McLaren eindelijk eens mínder auto's maken? - Autoblog.nl

McLaren is zo’n automerk dat iedere maand wel een nieuwe auto lijkt uit te brengen. Gelukkig lijkt McLaren nu eindelijk eens minder auto’s te willen maken.

Waar ze begin vorig decennium nog zachtjes aan begonnen met de MP4-12C en de P1, barstte McLaren de afgelopen vijf jaar ineens los met een waar modellenoffensief. Ze begonnen met de ‘hoofdmodellen’ 570S, de 720S en de 650S, maar onder ieder hoofdmodel moest weer een submodel komen te liggen. Zo kwam je aan auto’s als de 625C, of de 570GT, of de 765LT, of de 600LT, of de 540C… Ga zo maar door. Auto’s die vast allemaal wel iets anders waren, maar door al die bomen werd het wat lastig om het bos nog te kunnen zien.

Dit leek een impact te hebben op de verkoopcijfers van hun speciale modellen in de Ultimate-serie. Auto’s die bijzonder moesten zijn, met extreem veel pk of record brekende circuitmonsters. Bolides als de Senna en de Speedtail. De Elva valt ook onder dit lijstje. En juist die Elva laat de eerste tekenen van McLaren-moeheid zien. Zo zou McLaren daar eerst 399 stuks van maken. Dit werd later verlaagd naar 249, maar inmiddels gaan ze er slechts 149 maken. Minder dan de helft van wat ze eerst van plan waren, dus. Ze zeggen zelf dat ze dit beperken vanwege corona, maar wij denken eerder dat de vraag ze gewoon wat tegenviel.

Inmiddels lijken ze zelf zoiets ook toe te geven. In een interview met Automotive News Europe zegt CEO Mike Flewitt dat de markt voor hypercars ‘overbevolkt’ is. Daarom willen ze nu wat ruimte in de markt creëren, door even te wachten met een nieuw Ultimate-model. Flewitt claimt dat ze dit plan al hadden bedacht, maar dat hun gedachten door het virus wel zijn versterkt.

Dus wat gaan ze concreet doen? Nou, die Elva bouwen ze nog wel, maar daarna is het wat de Ultimate-serie betreft wel even klaar. De volgende in deze serie wordt een ‘next-generation’ P1. Details over deze opvolger geeft hij nog niet, behalve een jaartal. Rond 2025 moet deze ‘P2’ (of hoe ze hem ook gaan noemen) verschijnen. Het is maar te hopen dat ze deze strategie ook overnemen voor de rest van hum gamma. Dan zou een McLaren eindelijk weer eens écht speciaal kunnen zijn.

Foto: McLaren P1 van @DutchStylez via Autojunk.nl.