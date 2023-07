Gaat Mercedes eindelijk winnen dit weekend? Dat is de vraag natuurlijk!

Komend weekend gaan we er weer eens lekker voor zitten. We gaan met het hele Formule 1-circus naar Engeland, alwaar op het circuit van Silverstone geraced zal worden door onze 20 helden op wielen. Een baan met historie. En er kan historie geschreven worden, dat ook.

Laten we met het verleden beginnen. Weet je nog, de mislukte moordaanslag van Lewis Hamilton op Max Verstappen? In 2021 tikte Lewis het achterwiel van Max aan in Copse Corner, waardoor onze Nederbelg uit Monaco een klap van 51G te verduren kreeg. Lewis kreeg 5 seconden straf. Ook vervelend.

Maar genoeg over het verleden, laten we het over het heden hebben. Zondag wil Mercedes namelijk wraak op de huidige hegemonie van Red Bull en daarom hebben ze een paar upgrades meegenomen voor hun bolide.

Gaan ze dan nu eindelijk winnen?

Gaat Mercedes eindelijk winnen dit weekend?

Mercedes heeft een nieuwe voorvleugel meegenomen en hoopt daarmee de balans in de auto terug te brengen. Tijdens de race in Oostenrijk was die ver te zoeken en daarom werd er vaker buiten dan binnen de witte lijntjes gereden.

Dat zou na deze upgrade opgelost moeten zijn. En dan zouden ze misschien wel moeten kunnen winnen.

Denkt helemaal niemand. Zelfs Mercedes niet.

Ook zij gaan er namelijk gewoon vanuit dat het team van Red Bull de race op haar naam schrijft. Waarschijnlijk met Max achter het stuur, anders kan die nummer 2 misschien eens vooraan eindigen. Is ook mooi natuurlijk.

Mocht dat gebeuren heeft Red Bull een jaren oud record van McLaren geëvenaard; 11 overwinningen op rij. Een record waarvan niemand meer dacht dat het ooit geleveld zou worden.

Maar goed, eerst maar eens zien. Misschien is die Mercedes écht wel heel snel ineens.

Hahaha, nee man, tuurlijk niet!