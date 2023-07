Straatracen in Dubai? Doe het alleen als je heel veel geld hebt…

Straatracen in Dubai is een dure sport. Een heel dure sport zelfs!

Er zijn van die gebieden in de wereld waar je meer opvalt in een aftandse Polo dan in een supercar. Monaco bijvoorbeeld, of sommige gebieden van Londen. Maar ook in Dubai lijkt het wel alsof de Ferrari’s, Lamborghini’s of zelfs Bugatti’s gratis zijn, zoveel zie je ze.

En een van de dingen die al die supercars gemeen hebben, is dat ze nogal hard kunnen. Niet alleen op topsnelheid, ze hebben ook de gemeenschappelijke eigenschap dat ze vrij hard kunnen optrekken. En wat is er nou leuker om samen met je vriendjes een leuke jurk aan te trekken en een wedstrijdje te gaan doen met die supercars?

Heel weinig inderdaad, aldus de inwoners van Dubai. Maar een tipje, straatracen in Dubai moet je echt alleen maar doen als je heel veel geld hebt. Als je betrapt wordt is het namelijk een duur geintje.

Straatracen in Dubai is een heel duur geintje

Wij kregen namelijk een tipje binnen waarin de boetebedragen staan in Dubai. En straatracen kost je omgerekend 25.000 euro, als ze je betrappen. Maar dat is niet het enige waar ze je flink voor straffen. Kijk maar!

In Dubai hebben ze dus niet alleen een hekel aan stratracers, maar ook aan motorrijders. Als je op een geasfalteerde weg rijdt met je motorfiets, moet je 12,500 piek betalen. Of als je door rood rijdt, dan ben je dat ook kwijt.

Maar er is meer. Die 25K die je kwijt bent voor straatracen, wordt niet geëvenaard, maar wat dacht je van 2500 euro boete voor als je je auto illegaal hebt getuned? (Lees je mee @willeme?) Maar dat bedrag voor als je de politie uitdaagt, geen nummerplaten bevestigd hebt of als je te veel getinte ruiten hebt is ook best netjes

We kregen deze tip van Brian Meghoe van Brians Audio en die weet er meer van. Hij woont namelijk in Dubai. Hij zegt dat het vooral de toeristen zijn die de pineut zijn als de politie ze betrapt. En als je gaat racen buiten de stad en het vooraf even met de skotoe overlegt, doen ze vaak niet zo moeilijk en gaan ze soms zelfs gezellig mee.

Tenslotte moet je het vooral niet in je hoofd halen om in de stad te gaan straatracen en dat op social media te delen. Dán ben je namelijk echt aan de beurt, zoals Koos Spee zou zeggen.

Maar goed, dan weet je dat. Mocht je in Dubai op vakantie gaan en willen straatracen in de stad, neem dan ook een dikke portemonnee mee. Je kunt het maar nodig hebben!

Fijne tijd hè? En doe Gordon de groeten!