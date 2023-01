Mercedes gaat een punt zetten achter EQ-label

En daarmee bedoelen we niet dat de auto’s straks EQ.C en EQ.S gaan heten.

De overgang naar elektrische auto’s stelt autofabrikanten voor veel uitdagingen. De naamgeving is misschien niet de grootste maar het is wel een dingetje. Er zijn nu allemaal leuke labels voor elektrische modellen (e-tron, Ioniq, et cetera), maar die zijn straks natuurlijk niet meer nodig. Er komt dus een moment waarop je de naamgeving weer moet omgooien.

Bij Mercedes beginnen alle elektrische modellen consequent met de letters EQ. De laatste letter verwijst naar het formaat en correspondeert met de bestaande modellen. De EQS is dus het elektrische equivalent van de S-klasse. Heel logisch allemaal.

Het wordt wat minder logisch bij de SUV’s. De grootste SUV heet óók EQS, alleen dan met SUV erachter. Terwijl de EQC ook een SUV is maar dan zonder SUV in de naam. Dit wordt weer een probleem als er straks een EQC sedan komt.

Om de naamgeving simpeler te maken stopt Mercedes al op relatief korte termijn met het EQ-label. Dat meldt het Duitse Handelsblatt in ieder geval. Mercedes zou volgens ingewijden al vanaf volgend jaar de EQ-badge laten vallen bij de nieuwste EV’s.

Het is nog niet duidelijk wat voor naam de auto’s dan wél gaan krijgen. Mercedes zit nog steeds met twee afzonderlijke line-ups: de traditionele modellen en de elektrische modellen. Die moeten toch uit elkaar gehouden kunnen worden. Of zouden er in 2024 al EV’s komen die de ICE-modellen gaan vervangen?

Intussen zijn er natuurlijk ook nog de bestaande EQ-modellen, die waarschijnlijk gewoon hun naam houden. Daarmee zou het in eerste instantie alleen maar ingewikkelder worden. Maar goed, Mercedes kijkt waarschijnlijk naar de lange termijn. Daar gaat het uiteindelijk om.

Via: Automotive News Europe