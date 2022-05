Zo enorm is de autoverkoop in Rusland gedaald

De autoverkoop in Rusland gaat helemaal onderuit.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne blijkt geen Blitzkrieg. Wat aanvankelijk een vrij eenvoudige invasie moest worden, lijkt een lange tijd te gaan duren. Terwijl het westen bang toekijkt, gaat deze slijtageslag gestaag door.

Ondanks dat de westerse landen zich niet direct ermee bemoeien, worden er wel directe maatregelen getroffen om de Russische economie te schade toe te brengen. Een duidelijke indicator van de gezondheid van een nationale economie, is de autoverkoop. Daarmee gaat het niet al te best in Rusland.

Autoverkoop in Rusland gekelderd

In Rusland is de autoverkoop namelijk extreem gekelderd. Ondanks dat de staatstelevisie de oorlog in Oekraïne relativeert tot een schermutseling tijdens een vredesmissie aan de grens, lijkt dus niet iedereen overtuigd.

De autoverkoop in Rusland daalde met maar liefst 78,5%, volgens de Moscow Times. Ten opzichte van vorige maand is dat een daling van 60%. Het grootste merk in Rusland – Lada – zag de verkopen onderuitgaan met 78%.

Bij sommige merken is dat bijna nul, want Honda, Porsche, Jaguar en Honda zijn gestopt met het leveren van auto’s en onderdelen. Nu is dat voor die merken niet heel erg moeilijk, want ze verkochten namelijk auto’s in Rusland.

Veel merken gestopt met produceren

Maar er zijn ook merken die wel veel verkochten in Rusland. Die merken verkopen niet alleen daar, maar bouwen namelijk de auto’s ook daar. Veel van de autoproducenten die in Rusland auto’s produceren, zijn daar inmiddels mee gestopt. Denk aan Hyundai, Mercedes, Volvo, Volkswagen en Ford.

Het merk dat het het lastigst heeft met de situatie, is Renault. De Renault-Nissan Alliantie is namelijk de grootste aandeelhouder van AvtoVaz, dat de Lada’s bouwt. Er wordt veel druk uitgeoefend dat Renault even zijn aandeel moet verkopen.

Uiteraard is Renault daar niet heel erg happig op. Ze hebben destijds er goed geld voor betaald en op dit moment is de interesse (en dus de waarde) op een dieptepunt.

Meer lezen? Deze 8 recente auto’s zijn we collectief vergeten!

Met dank aan Frank voor de tip!